佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。



「天気の予想」

11日は広く雨が降りましたが、12日は各地で日差しが戻るでしょう。降水確率も低く、雨が降ることはなさそうです。日差しがたっぷり届き、お散歩日和になるでしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

雨が降ることはありません。雨具の出番はないでしょう。



「最高気温はどうなのか？」

11日より高いでしょう。福岡市は14℃、久留米市は15℃と、季節先取りの陽気になりそうです。朝と夜は冬物のコートがちょうどいいくらいですが、日中は春物のコートで十分でしょう。



「今後の気温の移り変わり」

今週後半は春の兆しを感じるような気温が続きます。週末は福岡市の最高気温が17℃と、3月下旬並みの予想です。一方、朝の最低気温は平年並みで冷え込みます。一日の中の気温の変化、そして日ごとの気温の変化が大きくなるので、体調管理に注意が必要です。



「なのか間予報」

今週末は、すっきりしない天気となりそうです。長い時間雨が降ることはないですが雲が多く、にわか雨の可能性があります。また、来週は天気が大きく崩れることはないものの、雲が広がる日が多くなりそうです。12日と13日の日差しは有効に使うのが良いでしょう。