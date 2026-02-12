ドル円153円台割れ、円高進行も三村財務官は市場牽制 豪ドル堅調 ドル円153円台割れ、円高進行も三村財務官は市場牽制 豪ドル堅調

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円153円台割れ、円高進行も三村財務官は市場牽制 豪ドル堅調



ここ数日、円高が急速に進んでいるにもかかわらず三村氏は市場を牽制。日本政府は円安再加速を防ぎたいようだ。



三村財務官は、為替市場を高い緊張感を持って注視している。米当局と緊密に連携している、警戒をまったく緩めていないと述べた。日経上昇を受けドル円は一時153.45円付近まで上昇したが牽制発言を受けその後軟化、153円台を割り込んでいる。



豪ドルは堅調。豪中銀のブロック総裁がインフレが根強いことが証明されれば追加利上げを行うと述べたことで、早期の追加利上げ観測が高まっている。副総裁もインフレ抑制のためなら何でもやるとしており、5月までの利上げ確率は80%を超えている。

外部サイト