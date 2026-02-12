　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.52　6.55　10.03　7.22
1MO　10.23　6.62　9.01　7.30
3MO　9.86　6.80　8.79　7.63
6MO　9.65　6.95　8.76　7.80
9MO　9.60　7.13　8.81　7.99
1YR　9.43　7.16　8.79　8.04

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.27　10.87　8.79
1MO　8.97　10.00　8.52
3MO　9.14　9.74　8.48
6MO　9.27　9.80　8.49
9MO　9.37　9.91　8.54
1YR　9.37　9.90　8.48
東京時間10:06現在　参考値

ドル円１週間物は１１％台半ばへの上昇　円高進行が支え