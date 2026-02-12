通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.52 6.55 10.03 7.22
1MO 10.23 6.62 9.01 7.30
3MO 9.86 6.80 8.79 7.63
6MO 9.65 6.95 8.76 7.80
9MO 9.60 7.13 8.81 7.99
1YR 9.43 7.16 8.79 8.04
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.27 10.87 8.79
1MO 8.97 10.00 8.52
3MO 9.14 9.74 8.48
6MO 9.27 9.80 8.49
9MO 9.37 9.91 8.54
1YR 9.37 9.90 8.48
東京時間10:06現在 参考値
ドル円１週間物は１１％台半ばへの上昇 円高進行が支え
