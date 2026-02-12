ＪＸ金属はＳ高、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

ＪＸ金属<5016.T>はストップ高の３２８０円に買われ上場来高値を更新している。１０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７９００億円から８２００億円（前期比１４．７％増）へ、営業利益を１２５０億円から１５００億円（同３３．４％増）へ、純利益を７９０億円から９３０億円（同３６．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１５円から２１円へ引き上げ年間配当予想を２７円としたことが好感されている。



ＡＩサーバー関連用途での情報通信材料セグメントの主力製品需要が前回予想を上回るペースで拡大していることに加えて、円の対ドル相場及び銅価格が前提よりも高水準で推移していることなどが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高６１４５億円（前年同期比１８．９％増）、営業利益１２４８億５００万円（同４４．８％増）、純利益７９５億８５００万円（同７２．９％増）だった。



また、光通信分野を中心に需要が急増している結晶材料であるインジウムリン（ＩｎＰ）基板の生産能力強化のために、設備投資を実施すると発表した。磯原工場（茨城県北茨城市）に製造設備一式を増強する予定で、投資額は約２００億円。昨年７月及び１０月に発表した設備投資計画とあわせて、生産能力は２０３０年時点で２５年比約３倍となる予定としている。



出所：MINKABU PRESS