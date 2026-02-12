菱ガス化が急伸し新値街道に突入、半導体材料好調で今期営業利益予想を引き上げ

三菱ガス化学<4182.T>が急伸し４連騰。４０００円台に乗せて上場来高値を更新した。同社は前営業日の１０日取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。営業利益予想を従来の見通しから３０億円増額して４７０億円（前期比７．６％減）、経常利益予想を５０億円増額して５５０億円（同８．８％減）に引き上げた。海外の連結子会社における減損損失の影響があって、最終損益の赤字幅は拡大する見通しとなったものの、本業の部分の収益性改善を評価した買いが集まったようだ。



今期の売上高予想は据え置いた。円安効果の発現に加え、半導体パッケージ用ＢＴ材料の販売が好調に推移。メタノール市況の低迷による悪影響を補う形で営業・経常利益を押し上げる。想定為替レートは１ドル＝１５５円（前回予想比１０円円安）、１ユーロ＝１８０円（同１０円円安）とした。４～１２月期の売上高は５４９４億６１００万円（前年同期比５．８％減）、営業利益は３７８億４００万円（同１６．５％減）、最終損益は２６１億６０００万円の赤字（前年同期は３５６億３６００万円の黒字）となった。



出所：MINKABU PRESS