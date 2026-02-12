１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円１２銭前後と１０日の午後５時時点に比べ２円４５銭程度のドル安・円高で推移している。



１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円２６銭前後と前日に比べ１円１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。１月の米雇用統計が良好だったことから１５４円６５銭まで上伸する場面もあったが、足もとで低調な米経済指標が散見されることからドル買いは続かず一時１５２円５６銭まで軟化した。



この日の東京市場は、衆院選での与党勝利を織り込む形で円売りを積み上げてきた反動もあってドル売り・円買いが優勢となっている。高市早苗首相が９日の記者会見で「行き過ぎた緊縮志向、未来への投資不足から完全に脱却しなければならない」などと述べ、日本の財政懸念が後退していることから円が買われやすく、１５３円台前半での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８７７ドル前後と１０日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８１円８５銭前後と同３円４０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS