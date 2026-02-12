「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、タスキホールディングス<166A.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１２日の東京市場で、タスキＨＤは３日続伸。１３日に発表を予定している２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算への期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、昨年１１月１１日に公表した２６年９月期通期の連結業績予想は、売上高が前期比３５．０％増の１００４億５０００万円、営業利益が同２４．８％増の１１０億円。年間配当は前期比４円増配の４０円（中間配１６円、期末配２４円）を計画している。



出所：MINKABU PRESS