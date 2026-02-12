Snow Man佐久間大介主演映画『スペシャルズ』よりメンバー5人が踊るダンス動画＆楽曲リスト解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Man佐久間大介の映画初単独主演作『スペシャルズ』より、個性豊かなダンスチーム“スペシャルズ”たちが躍るダンス動画と彼らの活躍を盛り上げる楽曲リストが解禁。

昭和・平成を彩る往年の名曲から本作のために書き下ろされた新曲など、豪華6曲が発表となった。

■「センチメンタル・ジャーニー」「フライディ・チャイナタウン」「EZ DO DANCE」…“殺し屋“が華麗に舞う―世代も国境を超える名曲がずらり！

映画初単独主演の佐久間大介（Snow Man）を主演に迎え、共演に椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった豪華異色メンバーが登場する、『ミッドナイトスワン』『ナイトフラワー』の内田英治原案・脚本・監督による完全オリジナル作品、映画『スペシャルズ』。

年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを展開する本作より、今回解禁された楽曲リストは次の通りだ。

＜挿入歌リスト＞

「センチメンタル・ジャーニー」松本伊代

「フライディ・チャイナタウン」泰葉

「ふられ気分でRock’n Roll」TOM☆CATS covered by Myun(みゅん)

「EZ DO DANCE」TRF

「Pinky Lady」UNIS

「Higher」RESCENE

80年代を代表する王道アイドルソングで、松本伊代のデビュー・シングル「センチメンタル・ジャーニー」。そして、近年国内外で人気沸騰中のシティ・ポップで、総再生回数1億7千万回突破の世代を超えるバイラルヒットを遂げる名曲「フライディ・チャイナタウン」。80年代に活躍したロックバンドTOM☆CATSの代名詞的大ヒットナンバーを韓国出身のシンガーソングライター・Myun（みゅん）が 透明感のあるボーカルでカバーした「ふられ気分でRock’n’Roll」。そして、TRFの名曲にして、今もなお様々なシーンで聞き継がれる鉄板ダンスチューン「EZ DO DANCE」。

これらの名曲たちに加え、ティーンから絶大な支持を集めるコレサワによる描き下ろし楽曲で日本2ndデジタルシングル 「幸せになんかならないでね」がYouTube再生数1,000万超えるなど話題の、韓国のオーディション番組 『UNIVERSE TICKET』発、日本出身メンバー・ナナ、コトコが所属する8人組の多国籍ガールズグループUNIS（ユニス）による、書き下ろし楽曲「Pinky Lady」。Billboard、GRAMMY、NME、Apple Musicから「注目すべきK-POPアーティスト」に選出されるなど話題沸騰中で、日本出身のミナミと、韓国出身のメンバー4人からなる5人組ガールズグループRESCENE(リセンヌ)の書き下ろし楽曲「Higher」。「Pinky Lady」と「Higher」の2曲は、2AMのリード ボーカルであり近年はサウンドプロデューサーとしても活躍するイ・チャンミンが作曲・プロデュースを担当。昭和、平成、令和、世代も国境も超える、「スペシャルズ」メンバーに負けじ劣らずの超異色のナンバーが出揃った。

■「スペシャルズ」達が躍るダンス動画が解禁

挿入歌のひとつである「フライディ・チャイナタウン」にのせてダンスを披露する、主演の佐久間大介ら“スペシャルズ”メンバーの姿も解禁！ 先日開催された本作の完成披露舞台挨拶でもピシッと着こなしていた、キメキメのお揃いの白スーツを身にまとった5人は、「フライディ・チャイナタウン」の、ムードたっぷりなサビに合わせて息ピッタリなダンスを披露している。

登美丘高校ダンス部の「バブリーダンス」で社会現象的ブームを巻き起こし、現在はダンスチーム・アバンギャルディのプロデューサーを務めるakaneが振付を担当した「スペシャルズ」の個性豊かなダンスは、シンプルな振り付けの中にも、どこか殺し屋たちの独特のオーラと裏社会の任侠感が漂い、中腰で片腕を前に差し出す、所謂“おひかえなすってポーズ”を彷彿とさせる振付が見て取れるなど、コミカルで印象深い仕上がりとなっている。公式TikTokでは、楽曲に合わせて踊る出演者たちのダンス動画を今後も随時投稿予定している。

そして、韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT127に所属する、群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を演じる中本悠太の出演をはじめ、Myun、UNIS、RESCENEといったアーティストも楽曲で参加するなど、K-POP、韓国カルチャーとも馴染み深い本作。3月6日の日本公開の翌週、3月13日より韓国の劇場公開が決定した。

さらに、世界三大ファンタスティック映画祭のひとつ『第46回ポルト国際映画祭』、ファンタスポルトの「ディレクターズウィーク」長編コンペティション部門での上映が決定している本作。このたび、シカゴAPUCアジアンポップアップ映画祭にて、クロージング作品として『スペシャルズ』の上映が決定した。アメリカのシカゴで年2回開催され、アジアの最新・名作映画を紹介する同映画祭。昨年は大ヒット作『侍タイムスリッパー』などが上映され大きな話題を呼び、今年は、3月19日～4月12日に開催。『スペシャルズ』が記念すべき第20回開催の最終日を彩るクロージング作品として決った。

■【動画】映画『スペシャルズ』ダンス動画

■映画情報

『スペシャルズ』

タイトル：スペシャルズ

2026年3月6日（金）公開

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

■関連リンク

作品サイト

https://eiga-specials.com/

■【画像】関連画像