【レポート】渡辺直美、東京ドームで圧巻のコメディーショー！親交のある芸人たちもサプライズで集結

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月11日に開催された『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』が、4万5,000人以上が来場し、満員御礼のもと終演した。

■渡辺直美、「Peach Nap」として活動していた

本公演は、企画・脚本に加え、コント中の作詞や楽曲プロデュースまで渡辺直美本人が手掛け、デビューから芸歴20年目までの歩みを余すことなく詰め込んだ。事前に発表していた出演者は渡辺直美のみで、当日駆けつけたゲストはすべてサプライズでの出演。若手時代から親交があった千鳥、又吉直樹（ピース）、平成ノブシコブシ、友近、モンスターエンジン、池田一真（しずる）、ハリセンボン、シソンヌ、チョコレートプラネット、ハライチ、向井慧（パンサー）、ジャングルポケットという実力派芸人たちが集結。さらに、朝日奈央の出演に加え、総勢70名以上のダンサーがステージを華やかに彩り、笑いとエンターテインメントが融合した圧巻のコメディーショーを届けた。

公演中には、ドーム公演に向けてこれまで覆面アーティスト「Peach Nap」として活動していたことを発表。併せて、千葉雄喜とのコラボレーション楽曲も初披露した。なお、コラボ曲「なにこれ？」は近日楽曲配信予定となる。

本公演は「Most tickets sold for a comedy show by a solo female comedian（女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数）」としてギネス世界記録 に認定される快挙を達成。終演後には授賞式が行われ、会場は大きな祝福に包まれた。

公演の模様は、オンライン配信にて視聴可能。配信チケットはFANYオンラインチケットおよびHuluにて、2月25日21時まで購入でき、同日23時59分まで何度でも視聴できる。

■リリース情報

2025.08.06 ON SALE

Peach Nap

DIGITAL EP『One Peach』

2025.10.22 ON SALE

Peach Nap

DIGITAL EP『Two Peaches』

近日配信予定

渡辺直美＆千葉雄喜

DIGITAL SINGLE「なにこれ？」