ミラノ・コルティナ五輪アイスダンス

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのアイスダンスフリーが11日（日本時間12日）に行われ、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が金メダルを獲得した。アリソン・リード（リトアニア）がキス・アンド・クライで見せた行動に、日本のフィギュアファンが感動の声をあげている。

サウリウス・アンブルレビチウスとのペアで2度目の五輪に出場したリードは、演技後のキス・アンド・クライでカメラを見つけるやいなや、1枚の写真を取り出した。大事そうに両手で持ってアピールしたのは、2020年に亡くなった兄のクリス・リードさんとの2ショット写真だった。

クリスさんは2020年に30歳の若さで死去。米国人の父と日本人の母を持ち、姉のキャシーとバンクーバー、ソチ五輪に日本代表として出場。2018年平昌五輪には村元哉中（かな）と出場するなど日本のフィギュアファンにもお馴染みの存在だった。キャシーさんは今大会で団体に出場した吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）のコーチとして日本チームに帯同していた。

日本の早朝の中継で映し出された光景。リードは、リズムダンス後にも写真を取り出し話題を呼んでいたが、今回も日本人ファンからコメントが相次いだ。

「アリソンがオリンピックでパーソナルベスト出したよクリス」

「また泣いちゃう」

「クリスも喜んでるよきっと」

「アリソンはいつでもクリスの写真を持ち歩いて頑張ってるの泣けます」

「アリソンはオリンピックの舞台に立っているし、キャシーは教え子を連れてきたんだよ」

「キャシー姉さんはもちろんクリス兄さんも天国でガッツポーズだねえ」

「アリソンがいつもクリスを連れてきてくれるからキャシークリスアリソン3人揃ったね…」

リードはアンブルレビチウスとのペアでフリーで7位。合計スコア204.66点で、自己ベストを更新し、6位入賞を果たしている。



（THE ANSWER編集部）