日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１２日、日本時間未明に行われたミラノ・コルティナ五輪男子スノーボード・ハーフパイプ予選で２２年北京五輪金メダルの平野歩夢ら日本代表４選手が決勝進出を決めたことを報じた。

中でも平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒し、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った。日本に緊急帰国して、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せての出場だったことを紹介した。

これにＭＣの山里亮太は「すごいですね。奇跡を自分の精神力の中で起こしているという」と感服。そして自身は前日に街頭インタビューのロケがあったことを伝え「ロケを『おなかが痛い』と言って巻いたんですよね。『おなかがちょっと緩いかもしれないです』と言って、昨日ちょっと巻きで終わったんです。情けないです…」と反省を口に。コメンテーターの高橋茂雄は「わかるよ、その気持ち」と言いつつ、うなだれる山里に共演者とともに大笑いしていた。