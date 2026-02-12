ジャンプ混合団体

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。歓喜から一夜が明け、日本オリンピック委員会（JOC）公式インスタグラムは1本の動画を公開。4人がコーチに感謝を示す姿に、ファンから感動の声が寄せられている。

日本のチームワークの良さが伝わってくる映像だ。

ソファに座っているのは、スキージャンプの作山憲斗コーチと金城芳樹コーチの2人。まず小林が作山コーチの首に銅メダルをかけると、丸山が金城コーチに個人と合わせて2つの銅メダルをかける。さらにカメラの手前から登場した二階堂が作山コーチの首に2つの銅メダルを、高梨が金城コーチの首に銅メダルをかけると、最後は「BIG BOSSありがとうございます！」の言葉とともに6人全員で肩を組んでポーズを決めた。

JOC公式インスタグラムが「スキージャンプ 混合団体 銅メダルを獲得した #TEAMJAPAN コーチへ感謝のメダル贈呈」と記して動画を公開すると、ファンも反応。「最高の混合チーム」「素敵すぎる」「夢を、勇気をありがとう！」「素晴らしい絆」「最っっっ高です!!」など反響が広がっている。



（THE ANSWER編集部）