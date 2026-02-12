米国社会を衝撃に陥れた有名キャスターの母親行方不明事件に関連していると疑われる人物が警察に検挙されたが、その後釈放された。

11日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）によると、米アリゾナ州ピマ郡保安官事務所は、前夜にアリゾナ州ツーソン南部での車両検問中にナンシー・ガスリーさん行方不明事件の関連者1人を拘束して取り調べたが、この日の午前に釈放した。

NBCの朝の看板番組『Today』のキャスターとして有名なサバンナ・ガスリー氏の母ナンシーさんが、今月1日にツーソン郊外の自宅から姿を消して9日が経ち、関連者が逮捕されたという知らせが伝わったことで、捜査に突破口が開けるとの期待が高まっていた。しかし、捜査当局が逮捕された人物に関連する場所を捜索した結果、容疑を裏付ける点が見つからず、結局、逮捕者は釈放された。

連邦捜査局（FBI）は10日、覆面を被り手袋をはめた不審者がナンシーさんの自宅玄関に近づき、カメラを遮ろうとする場面を収めた映像を復元した後、該当の映像と写真を一般に公開し、市民の情報提供などの協力を呼びかけた。

また、ピマ郡保安官事務所は同日午後から、FBIの証拠対応チームと共に、ツーソンから南に1時間離れたリオ・リコで裁判所の許可を得て捜索作業を進めた。

このほか、警察は行方不明者のもう一人の娘、アニー・ガスリーさんが住む村で一軒一軒訪ねて聞き込み捜査を行い、地下排水路の中までくまなく捜索した。