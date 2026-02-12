フリーアナウンサー・森香澄（30）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。女子高生の悩みに答えた。

この日は、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」ことタレントの長浜広奈がゲスト出演。学校では教えてくれない恋愛の疑問や芸能の不安を森、プロ雀士・岡田紗佳に質問した。

女友達と同じ人を好きになった場合、どうするべきかと悩みを打ち明けられる場面が。「叶わなかった恋はあるけど、叶わないなって思いながら恋をすることはない。友達の好きな人とか、友達の彼氏的な人は、1回友達と腹割って話して」と伝えた。

過去に「友達が捨てた彼氏」「友達が好きな子」を好きになったことがあるという森。女友達と好きな人が被ってしまったときは「1回腹割って女友達と話して。他の人とかに言っちゃって、その子から当事者に伝わるのが1番怖いから自分で言った方がいいと思って。言った上で、私も頑張っていいですか？正々堂々頑張ろう的な」と助言した。