【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１１日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とホワイトハウスで会談した。

トランプ氏は、米国とイランによる核開発問題の協議に関して「合意が成立するかどうかを見極める」と述べ、現時点では外交を優先してイランへの軍事攻撃は見送る方針を表明した。会談後、自身のＳＮＳで明らかにした。

トランプ氏は、イランと合意に達することが「望ましい」とも伝えた。ＳＮＳへの投稿では、「合理的で責任ある対応」をイランに望むとつづり、合意できなければ「結果がどうなるか見守るしかない」と訴えて軍事攻撃に踏み切る可能性を示唆した。

ネタニヤフ氏とは「決定的な結論には達しなかった」とも記し、イラン情勢を巡って認識に差があることをにじませた。ネタニヤフ氏はイランの脅威に対応するため早期の軍事攻撃を促しているとされる。

ネタニヤフ氏は当初２月後半の訪米を予定していたが、米イラン協議の進展を受けて時期を早めた。米国がイランの核開発への対応を優先し、弾道ミサイル問題などの残る課題で安易に妥協することを懸念しているとみられる。