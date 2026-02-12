°ì½Å¡¦Æó½Å¡¦±üÆó½Å¤µ¤ó¸þ¤±¡ªÌÜ¤Î·ÁÊÌ¤Î¹¤È´¤±Èý¡õ¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
Æó½Å¤µ¤ó¤Î¹¤È´¤±Èý¤È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
´éÁ´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¤Þ¤È¤á¤ëÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¡£
Æó½Å¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥ó»È¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡ª
¡¡¡¤Þ¤Ö¤¿¤¬¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¹¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡¡¤¬¥Á¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î±äÄ¹¤Þ¤Ç¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¡úÉôÊ¬¤Ï¥Á¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ë
£¡¡¥é¥á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÎÞÂÞ¤×¤Ã¤¯¤ê¡£
¤¡¡Äù¤á¿§¤Î¥â¡¼¥Ö¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÌÜ¤¸¤ê¤Ë¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¥¡¡·Ú¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤Î¥â¡¼¥Ö¥Ô¥ó¥¯¤ò¹õÌÜ¤Î¾å¡Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÅÀÀþÉôÊ¬¡Ë¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¾è¤»¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¡ÊÎÐ¤ÎÅÀÀþÉôÊ¬¡Ë¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡£
¦¡¡¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¼«Á³¤Ê¥«¡¼¥ë¤Ë¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤ò²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤âÅÉ¤Ã¤ÆÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÈýÌÓ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ÄÀ¤ò°ÌÜÎ©¤¿¤Á¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´ðËÜ¤Î¥¢¡¼¥ÁÈý¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£ÈýÆ¬¤Ï¡¢¾å¤Ë¸þ¤«¤»¤ÆÌÓÎ®¤ì¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¥¢¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤äÈý¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÅº¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
±üÆó½Å¤µ¤ó¤Î¹¤È´¤±Èý¤È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¥·¥¢¡¼¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë2026Ç¯¤Î½Õ²Æ¡£¼«Á³¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë²¦Æ»Èþ¿Í¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¡¢±üÆó½Å¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄøÅÙ¤Î¥·¥¢¡¼´¶¤¬¡¢±üÆó½Å¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ò¾åÉÊ¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤òâÛÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ë¡£
¢¡¡¥·¥¢¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤òÆó½ÅÉý¤è¤ê¤â¹¤á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÅÀÀþ¡Ë¤ËÅÉ¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ð¤¹¡ÊÎÐ¤ÎÅÀÀþ¤Þ¤Ç¡Ë¡£²¼¤Þ¤Ö¤¿¡ÊÃã¿§¤ÎÅÀÀþ¡Ë¤Ë¤âÅÉ¤ë¡£
£¡¡Äù¤á¿§¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢ÌÜ¤¸¤ê¤Ë¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¡Ê²«¿§¤ÎÅÀÀþ¡Ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÎÞÂÞ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤»¤ë¡£
¥¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÅÉ¤ë¡£
ÈýÌÓ¤Ï¡¢Æó½Å¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Î´ðËÜ¤Î¥¢¡¼¥ÁÈý¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£ÈýÆ¬¤ÎÌÓÎ®¤ì¤Ï¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤Ë¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯¥á¥¤¥¯Ë¡¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×ÈýÌÓ¤è¤ê¡¢¤â¤È¤ÎÈý¿§¤ò¤¤¤«¤·¤¿¼«Á³¤Ê¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬2026Ç¯½Õ²Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
°ì½Å¤µ¤ó¤Î¹¤È´¤±Èý¤È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤µ¤è¤ê¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì½Å¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
±üÆó½Å¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢²¦Æ»¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·ÀÄ¤ß¤Î¤¢¤ë2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¥â¡¼¥Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ï¡¢ËÄÄ¥¤»¤º¤Ë°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¤ß¤Ë´ó¤Ã¤¿Äù¤á¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹õÌÜ¤Î¾å²¼¤Ë¤Ï¥é¥á¤òÆþ¤ì¤ë¤È½Ä¤ËÌÜ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¥¯¡¼¥ë¤µ¤¬¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡¡¡¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤òÅÉ¤ê¡ÊÃã¿§¤ÎÅÀÀþ¡Ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¢¡¡Äù¤á¿§¤Î¥â¡¼¥Ö¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤ò¾å¤Þ¤Ö¤¿¤È²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥¥ï¡ÊÀÄ»ç¤ÎÅÀÀþ¡Ë¤ËÅÉ¤ê¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤¹¡£
£¡¡¥â¡¼¥Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾å²¼¡ÊÎÐ¤ÎÅÀÀþ¡Ë¤Ë¤Ü¤«¤¹¡£¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÀÖ»ç¤ÎÅÀÀþ¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤¹¡£
¤¡¡¥Ñ¡¼¥×¥ë·Ï¤Î¥é¥á´¶¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¹õÌÜ¤Î¾å¤È²¼¡Ê²«¿§¤ÎÅÀÀþ¡Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¥¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÅÉ¤ë¡£
Æó½Å¤µ¤ó¤ä±üÆó½Å¤µ¤ó¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±ÂÀ¤á¤Î¡¢¹ü³Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈýÆ¬¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢2025Ç¯¤è¤ê¤â¼«Á³¤ÊÈ¯¿§¤Î¥°¥ì¡¼¥¸¥å·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÌÜ¤Î·ÁÊÌ¤Ë¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹¤È´¤±Èý¤È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤è¤ê¤â°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¿Ê²½·Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¿·¿§¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤Îµ¨Àá¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¥«¥é¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿§½Ð¤·¤ä¸÷¤Ë¿·¿§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¤È´¤±´¶¤¬½É¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤¤¤íÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£