「それ100均なの？！」使ってると褒められる♡お値段以上に大満足な200円商品

今回ご紹介するのはダイソーのネイルコーナーで購入したネイルチップ！なんと220円（税込）で、おしゃれなコフィン型のネイルチップが購入できるんです。他でネイルチップを買ったり、サロンに行くよりも圧倒的にお手頃価格。実際に使ってみた使用感や、注意点などをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ネイルチップ（GH-1、12枚）

価格：￥220（税込）

内容量：12枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480820606

これが220円（税込）はさすが！ダイソーで見つけたネイルチップ

普段ネイルはしないけど、出かけるときだけ楽しみたい！そんなときに便利なネイルチップですが、普通に購入するとなると意外と高いですよね。

そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『ネイルチップ（GH-1、12枚）』。お値段は220円（税込）と手ごろで、万一取れて落としてしまったとしても、やや気持ちがラクな価格帯です。

形は先端が平らになったコフィン型。上品なピンクのチップと、オーロラカラーのチップがセットで入っていて、全体的に華やかさはありながらも派手すぎない印象です。

オーロラカラーのチップにはキラキラとしたデザインが入っていて、アクセント使いにぴったりです。

フィット感◎手軽にネイルを楽しめる！

ネイルシールやグルーなどは付属していないため、別途用意が必要。

実際に使ってみるとカーブの強さを感じましたが、根元の部分はやわらかめの素材でできているので、自分の爪に合わせやすく、付けているときもしっかりとフィットしてくれました。

注意点があるとすればチップサイズの構成。合計12枚入りですが、0〜3号、8〜11号が各1枚ずつ、6号と7号が各2枚ずつとなっているので、左右でサイズをそろえて付けたいという場合は2セット購入しておくのが安心です。

2セット買ったとしても440円（税込）なので、ほかのネイルチップやサロンでの料金を考えると、コスパ◎な商品ですよ！

今回はダイソーの『ネイルチップ（GH-1、12枚）』をご紹介しました。この価格とは思えない高クオリティ商品で、おでかけの日におすすめ。

グルーなどで貼るだけと手軽にネイルを楽しめるので、気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。