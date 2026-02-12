100均で見つけたら即確保〜！入荷しても棚空っぽ…ナチュラル素材の収納グッズ
今回はダイソーマニアが購入を悩んでいるうちに売り切れてしまい、先日やっと購入できた大人気の収納グッズをご紹介！ナチュラル素材の水草でできていて、使い勝手のいい大きいサイズの収納です。入荷してもすぐに棚が空っぽになってしまうほどの人気商品なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてくださいね♪
商品情報
商品名：水草バスケット（丸型）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：30cm×5cm×30cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480717210
見つけたら即買って！ダイソーで大人気の水草バスケット
以前、ダイソーのインテリアグッズ売り場で見つけて購入を悩んでいた『水草バスケット（丸型）』。悩んでいる間に売り切れてしまい、先日やっと入手できました！
バスケットという名前ですが、高さはさほどなく、大きなトレーといった感じ。
作りとしては水草製のロープを巻き付けて形を作っているような感じ。ナチュラルな素材でできたアイテムで、インテリアとの相性もバツグンです。
このクオリティのものが330円（税込）とは、さすがダイソーですね！
モノを入れてもくたっとしない！たっぷり入る収納
筆者はクローゼット代わりにしている押し入れの整理に活用！ダイソーの中でもこの大きさのものはめずらしいので、思い切って購入してよかったと思えるアイテムです。
意外としっかりとしていて、これだけモノを入れた状態で移動させてもくたっとしません。
持ち手がついているので、移動もラクラク。奥のものを取り出したいときに、まるっと移動できるので重宝しています。
今回はダイソーで購入した『水草バスケット（丸型）』をご紹介しました。見た目もナチュラルでおしゃれなので、魅せる収納としてもおすすめ。
気になる方は、また売り切れてしまう前にぜひゲットしてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。