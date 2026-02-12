100均についに出た〜！快適性が爆上がり！壊れてもまた絶対買うお掃除グッズ
商品情報
商品名：流せるトイレブラシ（ハンドル＋つけ替えブラシ2個）
価格：￥220（税込）
内容量：10g（5g×2個）
使用量の目安：1回あたりブラシ1個
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480940106
ついにダイソーから出た！快適度が爆上がりするトイレ掃除グッズをGET
いつものようにダイソーでお買い物していると、掃除グッズ売り場でまさかのアイテムを発見！なんとダイソーからついに、トイレ掃除用のトングが出ていたんです！今回GETしてきたのは、その名も『流せるトイレブラシ（ハンドル＋つけ替えブラシ2個）』。ステンレス鋼のハンドル1本と、セルロースでできたつけ替えブラシが2個付いています。
ハンドルに付いている留め具を、Uの字になっている方にずらすとトングが開き…
反対側のかぎ爪のような形の先端に向かって留め具をずらすと、トングが閉じる仕組みになっています。
つけ替えブラシは2個繋がっている状態なので、1個ずつ割いて使用します。また、ブラシにはレモンのような香りがする洗剤があらかじめ含まれています。早速使用していきましょう！
管理が楽ちん！壊れてもリピ買いしたいダイソーの『流せるトイレブラシ（ハンドル＋つけ替えブラシ2個）』
ハンドルにブラシをセットするとこんな感じに。がっちり固定できるのが高評価ポイントです。また、シンプルな構造なのでこのアイテム自体のお手入れがしやすいのも魅力です。
実際にトイレ掃除をしてみると、安定感があってゴシゴシ擦れるのがGOOD。先端が曲がっているので、便器の縁の裏にもフィットしやすいです。
注意点としては、留め具を先の方にずらしすぎると、便器の奥を掃除する際に水たまり部分に浸かってしまったので、ほどほどにするのが良いと思いました…また、ブラシに含まれている洗剤の量が少ない気がしたので、こちらはおまけ程度に考えるのが◎筆者は好きなメーカーの洗剤を使用しています。
また、この手のトングにはフックが付属しているパターンが多いですが、こちらにはそういったものはありません。別途収納用のフックを用意するのがおすすめですよ。
今回はダイソーの『流せるトイレブラシ（ハンドル＋つけ替えブラシ2個）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。