「笑顔天使すぎる」なでしこ塩越柚歩が味スタ降臨！ タオルを羽織った“自然体ショット”に反響「柚姫」「もしかして…」
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属するなでしこジャパンのMF塩越柚歩が２月11日、自身のインスタグラムを更新。味の素スタジアムで行なわれた東京ヴェルディ（男子）の開幕戦を現地観戦したと報告した。
J１百年構想リーグ第１節、ホームでの水戸ホーリーホック戦は３−１で東京Vが勝利。スタンドでクラブグッズのタオルを羽織り、自然な笑顔を見せる自身のショットを公開した塩越は「First VERDY match 最高の雰囲気の中最高のゲームでした!! BELEZAの後期開幕もたくさんの人が来てくれたら嬉しいね〜」と綴り、同じエンブレムを背負う“ヴェルディファミリー”の一員としてエールを送った。
この投稿にはファンからも「柚姫」「笑顔天使すぎる〜」「もしかしてヴェルディの試合観戦初めてかしら」「weも世界を驚かせてください！」「とても綺麗だ」といったコメントが寄せられている。
その塩越は今季、リーグ戦全試合に先発出場し、チームトップの８ゴールをマーク。攻撃の中心として存在感を放っている。ベレーザはここまで14試合を消化し、９勝２分３敗の勝点29でWEリーグ３位。約２か月のウィンターブレイクを経て、いよいよ２月14日、再開初戦で４位のマイナビ仙台をホームに迎える。
男子チームの勝利に刺激を受けた日本屈指のドリブラーは、仙台戦でどんなパフォーマンスを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこMFの最新投稿が話題！ グッズタオル姿で…
