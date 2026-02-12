コンラッド東京とロンジンがコラボした「桜ストロベリーアフタヌーンティー with ロンジン」。時計モチーフやいちごのスイーツも
コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランド「ロンジン（LONGINES）」とコラボレーションした「桜ストロベリーアフタヌーンティー with ロンジン」を開催。
時計の文字盤や指針をモチーフに、いちごや桜など季節の食材を使用した気品あふれるスイーツとセイボリーがラインナップ。期間は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで。
時計の文字盤や針を表現した洗練されたスイーツ
まずは、春のティータイムを華やかに演出する5種類のスイーツをご紹介。
「レアチーズケーキ ブルーベリージャム」は、カシスとブルーベリーのジャムを忍ばせた、酸味とコクのバランスが絶妙なレアチーズケーキ。「ロンジン プリマルナ」の優美な文字盤がデザインされたマカロンが飾られている。美しい見た目と味わいを楽しんで。
「いちごとラズベリーのムース」は、口どけなめらかないちごのムースでラズベリーのジュレを包み、いちごサブレを合わせたベリー尽くしのスイーツ。しなやかなシルエットで、洗練された時計の針が表現されている。
いちごや桜が香る春色スイーツに心ときめく
「桜のヴェリーヌ」は、ココナッツゼリーの上に桜ゼリーを重ね、パールと白いちごで仕上げた春色満載のグラススイーツ。いちごの甘酸っぱさ、桜の香り、ココナッツの優しい甘みが奏でるハーモニーを堪能して。
「いちごとトンカ豆ガナッシュのタルト リコッタチーズムース」は、いちごジャム、アーモンド生地、トンカ豆のガナッシュが重ねられた贅沢なタルト。トップには、リコッタチーズのムースと生クリームをトッピング。甘く濃厚な余韻が広がる、多層的な味わいに。
「紅茶とクランベリーのパウンドケーキ」は、アールグレイが香るしっとりとした食感のパウンドケーキで、クランベリーのジャムが添えられている。みずみずしいいちごと、まろやかなホイップクリームとの相性も抜群。
シェフの遊び心から生まれた旬素材のセイボリー
華やかなスイーツに加えて、洗練された3種類のセイボリーもラインナップ。
「新玉ねぎのブルーテとつぶ貝のタルタル」は、つぶ貝、コンソメゼリー、新玉ネギのブルーテが重ねられたセイボリー。時計のインデックスとなる部分に赤玉ネギのピクルスが飾られた、シェフの遊び心が光る1品。
「蟹のブリオッシュムースリーヌ」は、しっとりやわらかなブリオッシュに、蟹のタルタル、カリフラワーとトリュフのピューレ、キャビアをトッピング。豪華な食材が見事に調和した豊かな味わいに。時計の文字盤をモチーフに、パスタを飾って提供される。
春野菜のキッシュやオマール海老のサンドも登場
「桜ベーコンと春野菜のキッシュ」は、桜の葉で香りづけした自家製ベーコンがアクセントの具だくさんのキッシュ。たけのこや菜の花などの春野菜が使用され、心地いいほろ苦さが風味に奥行きを与えている。
また、国産のフレッシュいちごを堪能できるいちごプレートと、乾杯のシャンパーニュが付いた「デラックスアフタヌーンティー」も期間限定で登場。注目は、デラックスアフタヌーンティーとナイトティーで楽しめる「オマール海老のオープンサンド ミモザ仕立て」。桜エビ香る卵黄のソースと、ケッパーのアクセントが効いた卵白のソースが食欲をそそる、オマール海老たっぷりの贅沢なオープンサンドをぜひ味わってみて。
ビールやワインなども楽しめるナイトティーにも注目
同期間中18時30分からは、ビールやスパークリングワインなどのフリーフロードリンクとともに楽しめる「桜ストロベリーナイトティー with ロンジン」をお届け。大切な人と過ごす時間や、自分へのご褒美にリザーブしてみてはいかが。
ロンジンの世界観が広がる美しいティーセットとともに、優雅なひとときを過ごして。
桜ストロベリーナイトティー with ロンジン
提供期間：2026/3/1（日）〜4/30（木）
提供時間：18:30〜21:30（最終入店 19:30）※2時間制
料金：
スパークリングワインフリーフロー付き 1名 11,000円
シャンパーニュフリーフロー付き 1名 15,000円
※両プランに季節限定の桜柄コンラッド・ベアが付きます
※税・サ込
メニュー
＜スイーツ＞（全4種）
・レアチーズケーキ ブルーベリージャム
・桜のヴェリーヌ
・いちごとトンカ豆ガナッシュのタルト リコッタチーズムース
・紅茶とクランベリーのパウンドケーキ
＜セイボリー＞（全4種）
・新玉ねぎのブルーテとつぶ貝のタルタル
・蟹のブリオッシュムースリーヌ
・桜ベーコンと春野菜のキッシュ
・オマール海老のオープンサンド ミモザ仕立て
＜フリーフロードリンク＞
・ビール
・スパークリングワイン
・赤・白ワイン
・コーヒー・紅茶各種
・ソフトドリンク
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京ベイエリアを望む絶景ラウンジで魅惑のくつろぎタイム
汐留駅直結のホテル「コンラッド東京」28階のバー＆ラウンジ。和モダンを取り入れたスタイリッシュな空間で、浜離宮恩賜庭園の緑を眼下に、お台場や東京湾へと続くレインボーブリッジまでをも一望。ティータイムは季節のスイーツをおともに、バータイムはシャンパンを片手に、時間とともに移りゆく美景を楽しんで。
