「ええー本当に足が 笑」フィギュア歴8年の女優が“大技”を披露…生出演も話題「スケート愛が溢れていましたね」【冬季五輪】

フィギュアスケート歴8年の森田望智さんに大きな反響が寄せられた(C)産経新聞社

ミラノ・コルティナ五輪を中継しているNHKは、フィギュアスケート男子ショートプログラムの前に特別番組を放送。2027年前期の連続テレビ小説『巡るスワン』でヒロインを務める女優の森田望智さんがゲストで生出演した。

自身もフィギュアスケート歴8年の経歴を持つ森田さんは、自身のXにスタジオで撮影した写真を添え「ミラノ・コルティナオリンピックNHK中継番組のスタジオにお邪魔しました！貴重な体験をありがとうございました 男子フリープログラム楽しみですね」と綴った。

さらに「2枚目はビールマンスピンをしようとして微塵も足が上がらない図です」と、“大技”を披露しようとする笑顔の写真も投稿し、注目を集めた。

この投稿にはファンから「望智さんパワーでメダル確定かな」「お疲れさまでした 森田さんのスケート愛が溢れていましたね」「今日も可愛いな〜」「ええー本当に足が笑」「ビールマンスピンは誰もが1度は試しますよね 望智さんがオリンピック解説の場に出てくれて嬉しいです」と、続々と反響が寄せられていた。

