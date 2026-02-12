長嶋一茂、“木曜なのに”『モーニングショー』出演 メガネ姿で“カーリング愛”熱弁「最終的にはカーリングやりたい」
タレントの長嶋一茂が、12日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）に生出演した。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
番組中盤、「ミラノ・コルティナ五輪」の特集でカーリングを取り上げることに。ここで本来、金曜コメンテーターの一茂が登場。司会のフリーアナウンサー・羽鳥慎一が「ここからは一茂さん、カーリング大好きということで…ご参加いただきたいと思います。やってましたもんね、違う番組で…」と紹介すると、一茂は「そうなんですよ。僕のスポーツ歴って野球から始まって、今空手やってて…最終的にはカーリングやりたいんですよ」と、“カーリング愛”を熱弁。
続けて「それなんでかっていうと、老後のフィジカルリスクというのは、カーリングで相当軽減されるって、僕1回体感して絶対だって思ったんです」と力説。「氷の上（の競技なんで）それなりに手間はかかると思うんだけど、これ相当に体にいいです。勉強もさせてください、よろしくお願いします」とその理由を話した。
その後、フリップを使った解説を聞きながら、一茂もメガネをかけて真剣にコメントしていた。
