幼児3人と父親が死亡したドローン攻撃の現場を捜索するウクライナの救急作業員/Valeriia Yemets/Suspilne Ukraine/Global Images Ukraine/Getty Images

（CNN）ウクライナ東部でロシアのドローン（無人機）による攻撃があり、地元の救急当局によると幼児3人と父親が死亡、妊娠中の母親も負傷した。

一家は爆撃を逃れ、前日にハルキウの西約60キロにある町に到着したばかりだった。ハルキウ州のシネフボウ知事が明らかにした。

知事はSNSのテレグラムで、「（一家は）より安全な居住地を探していた。新しい場所での初日の夜だった」と述べた。

一家が当初いた村の当局は11日、村へのさらなる攻撃があったと発表。ドローンの攻撃で10代の若者2人が負傷するなどの被害が出たと述べた。

シネフボウ知事は一家の犠牲者について、2歳の双子の息子と1歳の妹、そして34歳の父親だと説明した。

当該の町の首長は、今回の攻撃を「人知を超えた犯罪」と非難した。

警察によると、妊娠35週の母親は頭部に傷と火傷（やけど）を負った。シネフボウ知事は、母親はすでに退院したと述べた。またもう一人の生存者として、隣人女性の身元も明らかにした。警察は当初、73歳のこの女性を子どもたちの祖母と誤認していた。

家族が滞在していた家は、空襲とその後の火災で完全に破壊された。現場の写真には焼け焦げた瓦礫（がれき）と、かつて家屋内だった場所に残された焦げたおもちゃがはっきりと写っている。

ウクライナのゼレンスキー大統領はテレグラムで声明を出し、「ロシアによるこのような攻撃は、戦争終結に向けたあらゆる外交努力に対する信頼を損なうものだ」と述べた。

ゼレンスキー氏は、ロシアが夜間にウクライナに向けて129機の攻撃用ドローンを発射し、ハルキウ、ドニプロペトロウシク、ザポリージャ、ポルタバの各州を攻撃したと明らかにした。