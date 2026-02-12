Ž¢8·î31Æü¡Á9·î7ÆüŽ£Ž¢6·î2¡Á3½µÌÜŽ£¤¬¥ä¥Ð¤¤¡ÄÃæ³Ø¼õ¸³¤¹¤ë»Ò¤Ë¸¥¿È¤¹¤ëÊì¿Æ¤¬´¶¾ðÂçÇúÈ¯¤¹¤ë5¤Ä¤Î"Ëâ¤Î»þ´ü"
¢£¿Æ¤Î´¶¾ðÇúÈ¯´ü¡¡Ú¾®5¡§8·î31Æü¡Á9·î7Æü¡Û
Êý¸þÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡Ö·ã¿Ì´ü¡×
ËèÇ¯¡¢²ÆµÙ¤ß¸åÈ¾¤Ï¡¢½ÎÆâ¤Ç¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤äÌÏ»î¤Ê¤É¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡ÊÀ®ÀÓ¡Ë¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¿Æ¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÉÙ±Ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®6¤ä¾®4¤ÎÆ±»þ´ü¤Ë¤â³Æ¼ï¥Æ¥¹¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®6¤ÏËè·î¤Î¤è¤¦¤ËÌÏ»î¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶¾ð¤ÎÇÈÎ©¤Á¤Ï¾®¤µ¤á¡£¾®4¤â¼õ¸³À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Æ¤¬¤«¤±¤Æ¤¤¿ÈñÍÑ¤È»þ´Ö¤ËÈæÎã¤¹¤ë´üÂÔÃÍ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤Þ¤À´õË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾®5¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£8·îºÇ½ª½µ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¾®5¤Î²ÆµÙ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð1Ç¯È¾¤Û¤ÉÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î½ÅÍ×¤ÊÃæ´ÖÊó¹ð¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¼¤¬¤ë¤Î¤¬ÊÐº¹ÃÍ10ÄøÅÙ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢20°Ê¾å¤â²¼¤¬¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¿Æ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÊø²õÀ£Á°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÉÙ±Ê¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¾®5¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤Þ¤À¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿Æ¤Ï¤¤¤éÎ©¤Á¡¢¡Ö¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤ÄÊ¨¤¾å¤¬¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿Æ¼«¿È¤Î´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸å²ù¤â¡½¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÅÜ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥°¥Þ¤È¤·¤ÆÂçÊ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¡£¡ÖËÜÅö¤Ë½Î¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡¡¤Á¤ã¤ó¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤¿¡©¡×¤È»Ò¶¡¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÚÂÐºö¡ÛÅÜ¤ê¤äÍîÃÀ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡ÖºîÀïÊÑ¹¹¡×¤Ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þ¤Î¡ÈÍÉ¤ì¡É¤Ï·úÀßÅª¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤Ï¡¢8·îºÇ½ª½µ¤ÎÌÏ»î¤ÎÈ½Äê¤¬°¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ãæ¼õ¤ÎÅ±Âà¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅ¾½Î¤ä¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÄÉ²Ã¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î½Î¤Ë¤â¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë8·îËö¤«¤é9·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³°ÉôÀ¸¤«¤é¤ÎÅ¾½Î´õË¾¤ÎÁêÃÌ¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤¹¡£Ëè²Æ¹±Îã¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÏÁ°¤Ë¤ï¤¬»Ò¤Î¥À¥á¤Ö¤ê¤òÃ²¤¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½Î¤Î°¸ý¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Å¾½Î¤Ê¤É»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Êý¸þÅ¾´¹¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤â»Ò¶¡¤âÆ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë´õË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¿Æ¤Î´¶¾ðÇúÈ¯´ü¢¡Ú¾®5¡§12·î¤ÎÂè1½µ¡Û
¾Ç¤ë¿Æ¤È¤Î¤ó¤¤Ê»Ò¤Î²¹ÅÙº¹
ÈÕ²Æ¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡£ºÆ¤Ó´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¾®5¤Î12·î¤Î1½µÌÜ¤À¡£
¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤Îº¹¤¬¤â¤Ã¤È¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¾®5¤Î8·î¤è¤ê¤³¤Î»þ´ü¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤¬Ê¨ÅÀ¤ËÃ£¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®5¤Î12·î¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î½Î¤Ï¿·¤·¤¤Ã±¸µ¤ò½¬¤¦ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢³Ø½¬ÆâÍÆ¤¬¥º¥·¥ó¤È½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»»¿ô¤Ê¤éÎ©ÂÎ¿Þ·Á¤äÈæ¤Î±þÍÑ¤Ê¤É¤ÎÃê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤ò°·¤¤¡¢Æñ²½¤·¤Þ¤¹¡£Íý²Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤â¤ÄÅÅÎ®¤äÊªÍý¤Î·×»»¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢¿ÍÌ¾¤ä»ö·ïÌ¾¤Ê¤É´Á»ú¤Ç³Ð¤¨¤ëÍÑ¸ì¤âÁý²Ã¡£¿©¤ÙÊª¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¤äµíÐ§¤Ê¤É¤Î½Å¸ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤Ç¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¿Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î½ÅÍ×À¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß´ü¹Ö½¬¤ÎÈñÍÑ¤âºòÇ¯¤è¤êÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¿·6Ç¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬ÄÌÃÎ¤ä¶µºà¤«¤éÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬²æ¤¬»Ò¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¼õ¸³¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¿á¤¯É÷¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÊ¿Á³¤ÈÆ°²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤ÆÆñ¤·¤¤Ã±¸µ¤¬Â³¤¯¤ÈÊÙ¶¯¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â²¼¤¬¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´ù¤«¤éÆ¨¤²¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£½Î¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÉÂê¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¥×¥Á¥ó¤È¡¢´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¥²¡¼¥à¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö½¬¤¤»ö¤â½ª¤ï¤ê¡×¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é½Î¼¤á¤è¤¦¡×¼«Ê¬¤¬¼õ¸³¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¡û¡ûÃæ³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÚÂÐºö¡Û¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢°ìÅÙ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤âOK
¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤â°²½¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÉÙ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¬¥¹È´¤¡×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Ï¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÄ¾µå¤Ç´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ»îËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È1Ç¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢±ü»õ¤Ë¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸ä³Ú¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ò¶¡¤Ë»ÖË¾¹»¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¶Á¤¯²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤¿¤À¤·¡¢¹±¾ïÅª¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£1Ç¯¤Ë1¡Á2²ó¤Û¤É´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤Æ¿¿·õ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬»Ò¶¡¤Ë¤Ï¶Á¤¯¡£¤½¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¤Ù¤¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤À¡£¿Æ¤¬ÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¼¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¿Æ¤Î´¶¾ðÇúÈ¯´ü➂¡Ú¾®6¡§6·î2¡Á3½µÌÜ¡Û
³Ø¹»¹Ô»ö¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÈè¤ì¤ë»Ò¶¡
¤½¤¦¤·¤Æ¾®6¤Ë¿Êµé¡£°ì³Ø´ü¤Ï¡¢·ãÆ°¤Î¾®5¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¿Æ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¿¶¤ìÉý¤Ï¾¯¤Ê¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢6Ç¯¤Î6·î¤Î2¡Á3½µÌÜ¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¿Æ»Ò¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å²¼¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°²ñ¤ä°ÜÆ°¶µ¼¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£½¾Íè¡¢½©¤Ë¤¢¤Ã¤¿³Ø¹»¹Ô»ö¤¬¡¢ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤Ç½Õ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¡¢¤½¤ì¤âµ¤¸õ¤¬½ë¤¯¤Ê¤ëº¢¤Ë¹Ô»ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹Ô»ö¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°ÜÆ°¶µ¼¼¤ÇÍ§Ã£¤ÈÎø¥Ð¥Ê¤ò¤·¤¿¤ê·ö²Þ¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ÆÃ¤Ë½÷»Ò¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤ë¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤êŽ¤À®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10¿Í¤Ë3¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¼õ¸³À¸¤¬¡Ø¤â¤¦¼õ¸³¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤Î¤â¤³¤Î»þ´ü¡£¤è¤¯¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¡¢°ÜÆ°¶µ¼¼¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤ÈÆ±¤¸¸øÎ©Ãæ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤¬¡¢¿Æ¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡ÚÂÐ½èºö¡Û¡Ö»þ´ü¥â¥Î¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç²æËý
¤·¤«¤·¡ÖÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¡×»þ´ü¤Ï¥³¥³¤À¤È¡¢ÉÙ±Ê¤µ¤ó¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÂæÉ÷¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»Ò¶¡¤Î¡È¤ä¤ëµ¤¥À¥¦¥ó¡É¤Ï¡¢»þ´ü¤â¤Î¤È¿´ÆÀ¤Æ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°¸å10Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î»þ´Ö³ä¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡£Á°¸å1½µ´Ö¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÈ¾Ê¬¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¿Æ¤ÎÀº¿À±ÒÀ¸¾å¤¤¤¤¡£10Æü¤â·Ð¤Æ¤ÐÈè¤ì¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡Ø¼õ¸³¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡Ù¤Ê¤É¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¤¤¤Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥â¡¼¥É¤äÈè¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤â¤¦±¿Æ°²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤µ¤é¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¿Æ¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤À¤êÈè¤ì¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¹¥¤¤ÊÆþÍáºÞ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë²ó¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï½Î¤Î¼ø¶È¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Ê¤¤²ÈÄí¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¸æË¡ÅÙ¡£»Ò¶¡¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¤ë·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÃæ³ØÆþ»î¤Ç¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â»Ò¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ã±¤Ë½Î¤Î¼ø¶È¤Ë1²óÊ¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇµÙ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¸å¡¹¿Æ»Ò´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¿Æ¤Î´¶¾ðÇúÈ¯´ü¤¡Ú¾®6¡§11·î23ÆüÁ°¸å¡Û
¸íÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯´ü¡×
°ìÈÌÅª¤ËÃæ¼õ¤ÎºÇ½ªÌÏ»î¤Ï12·î¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬11·î²¼½Ü¤ÎÌÏ»î¤À¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ï11·î23Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ô»ú¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ËÜÈÖ»î¸³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç12·î¤ÎÌÏ»î¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£11·î¤ÎÌÏ»î¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤Î½¸ÂçÀ®¡£3Ç¯¶á¤¯¤Î¿³È½¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¼õ¸³¤¬¡È¼«Ê¬»ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿Æ¤è¤ê¤â·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Ï¿Æ¤Ç¡¢µ¤¤â¤½¤¾¤í¤Ç¤¹¡£ÌÏ»î·ë²Ì¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¤Þ¤À¼õ¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤È¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¬ÅØÎÏ¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç·ë²Ì¤À¤±¸«¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡Ø¤À¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Ê¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤âÊÙ¶¯¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤â»Ò¤âÅÜ¤ê¤Î¥Þ¥°¥Þ¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì¿¨Â¨È¯¡£¡Ø¿Æ¤¬¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð»Ò¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¡Øº£¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤ÈµÕÀÚ¤ì¡£ÉÔÌÓ¤Ê·ö²Þ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¹¥È3¥«·î¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£»ÖË¾¹»¤ÈÊ»´ê¹»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¾å°Ì¹»¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¹ç³Ê·÷Æâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤È¡¢¿Æ¤â»Ò¤â°Õ¸«¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤¬¶á¤¤´Ø·¸¤À¤±¤Ë¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾×ÆÍ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡×
¢£¿Æ¤Î´¶¾ðÇúÈ¯´ü¥¡Ú¾®6¡§1·î10ÆüÁ°¸å¡Û
²ÈÂ²´Ö¥Ð¥È¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡ÖÄ¶Ä¾Á°´ü¡×
1·î10Æü¤ÏÂ¿¤¯³Ø¹»¤Ç½Ð´ê¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëº¢¡£¤Þ¤¿1·î¤Ï¡¢2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¤ÎËÜÈÖ»î¸³¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤Î³Ø¹»¤ÎÆþ»î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤â¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³Ø¹»¤òµÙ¤Þ¤»¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â»Ò¶¡¤Ï³Ø¹»¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤â¿Æ»Ò¤Ç¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÚÂÐºö¡¡Û²ÈÂ²´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤¿¤éÂ¨¡¢½Î¤ËÁêÃÌ
°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÁáµÞ¤Ë½Î¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢ÉÙ±Ê¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡¢¾¡¼ê¤ËÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÀäÂÐÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤â¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£6Ç¯¤Î½©Åß¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ï½Î¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸¤Ï»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Æ¤ÏÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âè°ì»ÖË¾¹»¤òÊÑ¤¨¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¿·µ¬¤Ë³Ø¹»¸«³Ø¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï½Î¤òÍê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î½Î¤Ç¤â1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¡¢¤ÈÎ×ÀïÂÖÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÂÐºö¢¡Û»Ò¶¡¤Î¿çÌ²¡¦¿©»ö´ÉÍý¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò
¡ÖÄ¾Á°´ü¤Ë¿Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÁ÷¤ê·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£¿²´é¤ò¸«¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£ÂÎÄ´¤ä´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡×
----------
ÉÙ±Ê ÍºÊå¡Ê¤È¤ß¤Ê¤¬¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë
¿Ê³Ø½ÎVAMOS¡Ê¥Ð¥â¥¹¡ËÂåÉ½
ÍÄ¾¯´ü¤Î10Ç¯´Ö¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¤Ç²á¤´¤¹¡£µþÅÔÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¡¢»ÍÃ«¤ËÍÄÃÕ±àÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÄÌ½Î¤¹¤ë¿Ê³Ø½Î¡ÖVAMOS¡×¤òÀßÎ©¡£Æþ½Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÀèÃå½ç¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÇ¯Ìó8³ä¤Î½ÎÀ¸¤òÆñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¸³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö300¿Í°Ê¾å¤Î²ÈÄí¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æñ´Ø¹»ÆÍÇËË¡¤äÅìÂçÀ¸¤ò°é¤Æ¤ë²ÈÄí¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¿Ê³Ø½ÎVAMOS¡Ê¥Ð¥â¥¹¡ËÂåÉ½ ÉÙ±Ê ÍºÊå ¼èºà¡¦Ê¸¡áºùÅÄÍÆ»Ò¡Ë