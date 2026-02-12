お金持ちは、なぜお金持ちになれたのか。相続税調査のため富裕層の自宅に足を踏み入れてきた元国税専門官の小林義崇さんは「派手な成功者ではない“普通の人”が億単位の資産を築き上げられたのは2つの鉄則を守っていたからだ」という――。

※本稿は、小林義崇『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社＋α新書）の一部を再編集したものです。

■「普通の人」が億単位の資産を築く仕組み

今から約20年前、私が新卒で東京国税局に入局したばかりの頃のことです。埼玉県和光市の税務大学校で行われた約3カ月間にわたる新人研修も最終盤を迎え、私は産課税を担当することになりました。

国税組織は、おもに4つの事務系統に分かれています。会社などの法人を扱う「法人課税」、おもに個人事業主を担当する「個人課税」、相続税や贈与税など資産関連の税を扱う「資産課税」、そして滞納者への対応を行う「徴収」です。国税職員はいずれかの系統に所属し、税務署などでその専門業務に従事するのが基本です。

出典＝「国家公務員総合職試験採用案内パンフレット2023」P5（国税庁）を加工して作成

私が在職していた当時、組織内で花形とされていたのは法人課税で、個人課税がそれに次ぐ人気でした。1987年に公開された伊丹十三監督の映画『マルサの女』に代表されるように、国税当局が悪質な脱税を働く経営者を追及するイメージがメディアを通じて社会に広まり、私が採用された2004年当時もまだ名残がありました。そして、「巨悪を摘発する」仕事に憧れを抱く同期の多くが法人課税を希望していたのです。

■学生時代に1000万円の奨学金を借りた

しかし、私が組織内では比較的マイナーとされる資産課税部門をあえて志望したのは、「相続税がかかるほどの富裕層」という存在に、強い関心を抱いていたからです。

私は、中学生の頃に両親が離婚し、母に育てられました。経済的な余裕は決してありませんでしたが、第一志望の国立大学の受験に失敗し、次に志望していた地元福岡の私立大学に入るために月16万円もの奨学金を借りることになりました。

その奨学金も大半は学費と日々の生活費に充てられ、アルバイト代を多少家計の足しにしても、手元にはほとんど残りません。結果として、卒業時には金利も含め1000万円近い返済義務を背負うことになってしまいました。

こうした状況でしたから、裕福な家庭の同級生との間には、時折、経済的な格差を感じずにはいられませんでした。私が大学生だった頃は、折しも就職氷河期の真っ只中。同級生の中には、就職を先延ばしにするためにあえて留年したり、大学院へ進学したりする者もいましたが、当時の私にはそのような選択肢は到底ありません。また、東京などに出て就職活動をするには交通費や宿泊費が必要ですが、その資金もなく、途方に暮れる思いでした。

周りの人たちとの境遇の差から悔しい思いをすることもありましたが、不満を述べても現実は変わりません。私は、「彼らよりも高い給料の職場に、数年でも早く就職すれば、1000万円の差なんてすぐに埋まる」と自分に言い聞かせました。

「まずは奨学金を着実に返済し、人並みの生活を送れるようになりたい」「そのためには安定した収入がほしい」と考えた私は独学で公務員試験に臨み、幸いにもいくつかの省庁から内々定をいただくことができました。

■「自分たちと何が違うのか」富裕層を羨望

その中で、最も初任給が高かった国税専門官の職を選び、それも勤務地に応じて支給される地域手当が手厚い東京国税局の職員になることを決めたというわけです。もちろん、縁もゆかりもない東京へ行くより、地元福岡の省庁で働きたい気持ちはありました。でも、最後までお金の心配をぬぐいきれずに上京することにしました。

「お金こそが人生を左右する」

自分の経験からそう痛感していた私は、富裕層に対して羨む気持ちとともに、「一体、自分たちと何が違うのだろうか」という強い興味を抱いていました。

そこで注目したのが相続税です。現在でこそ法改正により日本人の約1割が相続税の申告対象となっていますが、私が新人職員だった頃は、その割合はわずか4％程度。しかも相続税調査の対象となるのは、多額の財産を残した、いわば日本のトップクラスの富裕層に限られていました。

私が担当することになった相続税調査は、原則として故人のご自宅で行われます。そのため、どのような暮らしぶりだったのか、不謹慎とは知りつつも密かな期待を寄せていました。しかし、実際に足を踏み入れたご自宅は、意外にもイメージしていたような派手な家具や贅沢品は見当たらず、建物や敷地こそ広大であっても、室内は物が少なく、驚くほどスッキリしていたのです。

出典＝「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」P3（国税庁）を加工して作成

■家族や関係者の預金口座まで細かくチェック

「税務署が来るから、財産を隠したのでは？」と勘ぐりもしましたが、そうしたケースはごく稀で、大半の方々は本当に質素な生活を送られていました。

なぜそのことがわかったかといえば、相続税調査では、生前の預金の動きを徹底的に洗い出すからです。故人が使っていたお部屋を拝見するのはもちろん、時には家族や関係者の預金口座まで調査し、不自然な資金の流れがないかを厳しくチェックします。その結果、多くの富裕層が実に慎ましい生活をしていることを実感したのです。

ただ、そうした富裕層が単なる倹約家かというと、決してそうではありません。普段は最小限の生活費に抑えていても、ここぞという時には驚くほど大胆にお金を使うことにも気づかされました。

たとえば、ある日突然、賃貸マンションを一棟丸ごと購入したり、高級老人ホームの入居一時金として1億円近いお金をポンと支払ったりする。あるいは、子や孫へ教育資金として惜しみなく援助し、地域や母校へ多額の寄付をするなど、スケールの大きな支出に驚かされることもありました。

「お金をたくさん持っている」からといって、決して「むやみやたらと消費する」わけではない。しかし、使うべき時と判断すれば、大胆にお金を使う……。

富裕層の多くのお金に対する考え方や使い方は、私たち一般の人のそれとは根本的に異なる。それが、私が相続税調査の現場で得た大きな気づきでした。

■お金を稼ぐのは簡単なことではない

私は国税職員として約13年間勤務した後、35歳でマネーライターとして独立の道を選びました。現在はおもに税金や投資などをテーマとするマネー関連の書籍・記事を執筆しています。

仕事柄、私は経営者や投資家の方にインタビューする機会が多くあります。そこで思い知らされたのは、「お金を稼ぐのは、やはり決して簡単なことではない」という事実です。

たとえば、不動産賃貸で億単位の資産を一代で築き上げた方にお話を伺った時のことです。その方は、かつての低収入生活から何としても抜け出したい一心で、日々の食事すら切り詰めるほどの節約を徹底。最初の不動産投資は、廃屋同然の田舎の古家を買い取り、それを賃貸物件にすることから始めたといいます。

もちろん、リフォームを業者に依頼する資金はなく、本業を終えた深夜や週末に、自ら修繕に明け暮れたそうです。そうして得たわずかな家賃収入と物件を担保に、また次の古家を購入しては自力で再生する……その地道な繰り返しによって、徐々に資産を増やしていったとおっしゃっていました。

また、株取引で1日100万円を超える利益を上げるという敏腕トレーダーの方を取材したこともあります。その方は、証券市場が開いている時間帯は文字通りパソコンの画面に釘付けになり、株価の動きに全神経を集中させ、瞬時の判断で売買を繰り返していました。

自宅のパソコン一つで大金を稼ぐというと、いかにも羨ましく感じますが、お話を伺うとその実態は過酷そのものでした。取引中はモニターから一瞬たりとも目が離せず、時には食事やトイレも我慢して取引を続け、証券市場が閉まる午後3時半には心身ともにクタクタになると語っていた姿が、今も強く印象に残っています。

このように成功を収めた方々の体験談はとても面白かったのですが、同時に「これは自分には到底真似できない」とも思わされました。やはり、楽をして一攫千金を得るような魔法は存在せず、彼らのように極端なリスクを取るか、プライベートの時間や人間関係といったものを犠牲にする覚悟がなければ、短期間で大きな富を手にすることはできないのだと思い知らされました。

■派手な成功者ではない「普通の人」が億築く鉄則

しかし、私が相続税調査を通じて目の当たりにした富裕層とは、必ずしも投資や事業で華々しい成功を収めた人ばかりではありませんでした。むしろごく平均的な収入で地道に仕事を続けながらも、亡くなる際には億単位の資産を築き上げていた、というケースが大半を占めていたのです。

小林義崇『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社+α新書）

では、派手な成功者ではない「普通の人」が、いかにして億単位の資産を築き上げたのか。その答えは、「お金が増える仕組み（セッティング）」と、それを愚直に続けるための「お金に対する正しい考え方（マインド）」にありました。

たとえば、150円のペットボトル飲料さえ買わず、ティッシュ一枚もムダにしないような細かな節約を積み重ねて着実に貯蓄を増やした方。バブル崩壊やリーマンショックによる株式相場の暴落にも慌てることなく長期投資を続け、資産価値を高めてきた方。早くから税の知識を身につけ、手元に残るお金を増やす節税策を積み重ねてきた方。相続税調査の現場では、こうしたちょっとした工夫で堅実に富を築いた方々を数多く見てきました。

これら一つひとつの工夫は、実行してすぐに大金を生むものではありません。しかし、生活に取り入れて継続することで、徐々に家計へのインパクトは大きくなっていきます。

たとえば今150円を節約したとしましょう。このお金をNISAを使って平均利回り5％で運用し、50年後に換金すると約1700円に増える計算です。このような行動を積み重ねることで、誰もが大きな資産を生み出せるのです。

お金に対して、このような「仕組み（セッティング）」を適切に構築できているか。そして、お金に対する「正しい考え方（マインド）」を持っているか。この2つこそが、最終的に経済的な豊かさを手にできるかどうかを左右する、最も重要な鍵だと私は確信しています。

小林 義崇（こばやし・よしたか）

フリーライター

1981年福岡県生まれ。西南学院大学商学部卒業。2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を退職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。『すみません、金利ってなんですか？』『僕らを守るお金の教室』（ともにサンマーク出版）、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』（ダイヤモンド社）、『2050年のインド経済 急成長する巨大市場の現在地と未来図』（NEXTRAVELER BOOKS）ほか著書多数。

（フリーライター 小林 義崇）