少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐり、アメリカメディアはトランプ大統領が2006年頃に地元警察に対し、「エプスタイン氏がしてきたことは誰もが知っていた」と語っていたと報じました。

アメリカメディアは10日までに、エプスタイン氏に対する捜査が公になった2006年に、トランプ氏がフロリダ州パームビーチの警察署長に電話し、「彼を止めてくれて良かった。彼がしてきたことは誰もが知っていた」と語っていた報じました。

司法省はこれまでに350万以上に上る事件の関連資料を公開していますが、FBI＝連邦捜査局が2019年に当時の警察署長に行った事情聴取を記録した文書に記載されているということです。

アメリカメディアは「トランプ氏がエプスタイン氏の犯罪についてどこまで知っていたのか、疑問を投げかけるものだ」などと指摘しています。

少女買春の罪などで起訴され勾留中に死亡したエプスタイン氏は、政財界などの著名人と幅広い交友関係があり、トランプ大統領との写真やメールも明らかになっていますが、トランプ氏は事件への関与を否定しています。