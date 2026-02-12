シナモロール×LAGOM♡数量限定コラボ洗顔料が登場

韓国発スキンケアブランドLAGOMと、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」が初コラボ♡数量限定の朝用ジェル洗顔「ジェルトゥウォーター クレンザー」と、夜用泡洗顔「マイクロフォーム クレンザー」が登場します♪愛らしいパッケージで、朝晩の洗顔時間がもっと楽しく、心地よいスキンケアタイムに変わります。

朝用ジェルでさっぱり洗える「ジェルトゥウォーター クレンザー」

価格：2,310円（税込）

水のような軽やかなジェルで素早く洗える、LAGOM人気No.1の朝用洗顔料。おひさまにタッチするシナモロールのデザインで、朝の洗顔時間も気分が上がります♡

容量：220mL

雪肌精の新UVが限定登場！ぬり直し簡単なスティックタイプ

夜用泡洗顔「マイクロフォーム クレンザー」でメイク落としも

価格：2,200円（税込）

ふわふわのわたあめのような泡で、メイク汚れもやさしくオフ。月のそばで眠るシナモロールのデザインが、夜のスキンケアタイムを癒しのひとときに変えます。

容量：150mL

限定セット＆購入特典でさらに可愛く

Qoo10・楽天市場では、朝用と夜用の洗顔料セット「シナモロール洗顔セット」4,510円（税込）購入で、オリジナルキーリング2種のうち1つをランダムでプレゼント♡

店頭・Amazon・andSTでは対象商品購入でランダムステッカーも付属。さらにLINE登録で壁紙もGETでき、コラボを存分に楽しめます。

シナモロールとLAGOMで毎日の洗顔を楽しく

LAGOM×シナモロールの数量限定コラボ洗顔料は、朝のジェル洗顔「ジェルトゥウォーター クレンザー」と夜の泡洗顔「マイクロフォーム クレンザー」の2種類♡

パッケージも可愛く、限定セットや購入特典も豊富。愛らしいキャラクターとともに、毎日の洗顔時間をもっと楽しく♡