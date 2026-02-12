FRコペン！

2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕されました。ここでダイハツは、コンセプトカー「K-OPEN（コペン）」を世界初公開していました。どのようなモデルなのでしょうか。

コペンといえば、初代モデルは2002年に登場。丸型ヘッドランプと電動開閉式ハードトップを備えた、愛らしいフォルムが特徴です。現行モデルは2014年に登場した2代目で、軽快な走りとコンパクトな取り回しが魅力となっています。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの”新”「”FR“スポーツカー」です！ 画像で見る！（70枚）

JMS2025で発表されたK-OPENは、そんなコペンの思想を体現するスタイリングスタディとして企画されたコンセプトカーです。

車名の通り、「軽（K）オープンカー（OPEN）」として、次世代の可能性を提示する一台となっており、ダイハツの担当者は次のように語ります。

「コペンはダイハツにとって大切な存在です。初代へのオマージュを込めつつ、未来の可能性を提示する一台として企画しました」

最大の特徴は、従来のFF（前輪駆動）からFR（後輪駆動）へのレイアウト変更。FR化により、よりダイレクトで楽しい走行性能を追求しています。

担当者は、「“FRでやったらどうなるのか”という新しい視点を探る試みでもあります。軽自動車だからこそ、オープンエアの気持ちよさとFRの走りを手軽に楽しめる、そんなワクワクを届けたいと考えました」と話しています。

K-OPENのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1230mm。ホイールベース2265mm。

外観は、丸型2灯ヘッドランプや曲面基調のボディスタイルなど、歴代コペンの親しみやすさを踏襲。展示車は落ち着いたグレーカラーに身をつつみ、洗練された印象を演出していました。

スタイリングについて、担当者は「気軽さや手軽さを意識しながら、より軽快で低重心な印象を目指しました。ボディカラーのグレーデザインも実験的な要素を含んでおり、内装を含めて公式な仕様は未公表です」と話します。

なお、JMS2025では「K-OPEN ランニングプロト」も同時に公開。こちらは実際に走行可能な技術検証車であり、FRレイアウトの実現性や走行性能を探るための先行スタディです。

※ ※ ※

K-OPENの今後について、担当者は次のようにコメントしています。

「今回のモデルは、あくまでコンセプトモデルとしてご理解いただければと思います。

現時点で市販化の予定はありませんが、反響次第では今後の展開を検討する可能性もあります」

2026年8月には現行コペンの生産終了が予定されており、K-OPENの登場は次世代モデルへの期待を高める契機となりました。今後の展開に注目が集まります。