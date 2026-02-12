ライダーが近くにいても「駐車」とみなされる場合も

一般的に、駐停車禁止の場所で路肩にクルマを止めると駐車違反になりますが、これはバイクも同様で、駐車禁止の標識がある場所ではバイクを止めることができないなど、道路交通法の規定に従う必要があるとされています。

しかし、都心部では路肩にバイクが並んで止まっている光景を目にする機会も少なくありません。

とくに東京・秋葉原周辺では、「アキバのある店の前に多くのバイクが路駐している」「近くにライダーがいるが、あの止め方は大丈夫なのか」といった声がSNSに投稿され、話題になったこともありました。

こうしたケースについて、警察はどのように判断しているのでしょうか。

ある警視庁関係者は次のように説明します。

「基本的にクルマと同じ扱いで、駐車禁止の標識がある場所では止めることはできません。

また、ライダーが近くにいない状態でバイクが止まっている場合は、たとえ短時間であっても『継続的な駐車』とみなし、取り締まりの対象になります」。

この「継続的な駐車」とは、運転者がその場を離れ、すぐに移動できる状態にないと判断された場合を指します。

つまり、エンジンが止まっていてライダーがいない状況では、短時間でも「駐車」とみなされるということです。

一方で、ライダーがバイクの近くにいる場合や、エンジンがかかったままの状態では判断が難しいといいます。

「ライダーが近くにいてエンジンが掛かっている場合は、その場で一時的に停車している可能性もあるため、すぐに駐車違反と断定することはできません。

ただし、警察官が現場を確認したうえで『継続的に駐車している』と判断した場合は取り締まりの対象になります。

また、『周囲に迷惑性があるか』『危険かどうか』も重要で、通報があって駆けつけた場合に警察官が取り締まるかどうかを判断する基準となっています。

なので、アキバで多数のバイクが路駐している投稿がSNSでも話題になったことがありますが、現場に赴いた警察がどう判断するかに委ねられ、違法性があった場合は取り締まりの対象となりますね」。

つまり、エンジンをかけていても油断はできません。

停車と駐車の判断は「継続性」に基づいておこなわれ、短時間であっても車両から離れていれば駐車違反になる可能性があるということです。

加えて、取り締まりには警察官目線の基準があるため、マナーの悪い路駐や違反性が認められた場合には、現場の警察官の判断に委ねられるといいます。

SNSで議論される「路駐バイク」 警察は慎重に判断

SNSには、「バイクはクルマより路駐の取り締まりが難しいのでは」「都心部にいくと当たり前のように路駐している」といった声が寄せられています。

しかし、前述のように警視庁関係者は「エンジンを掛けていても、運転者が明らかに離れていたり、長時間その場にとどまっていると判断した場合は駐車とみなします」と話していました。

つまり、取り締まりの際には、道路標識の有無、周囲の交通状況、車両の位置、ライダーの行動などを総合的に確認し、客観的に「駐車」と判断できる場合のみ違反の処理をおこなうことが重要とされています。

実際、都心部では短時間の停車であっても取り締まりを目撃したという報告もあるようです。

さらに、SNSでは「バイク便のバイクが駐禁を切られているのを見た」「フードデリバリーのバイクが歩道にあって警察が現場対応にあたっていた」など、通行人視点での報告が見られます。

また、「配達で少し止めただけで切符を切られたことがある」「駐車場の枠内から少しはみ出ただけで切符を切られた。通報されたからかもしれない」など、ライダー視点での取り締まりに対する経験談も見受けられました。

一方で、「ライダーがバイクのそばで荷物を整理しているだけ」といった状況では、指導にとどまる場合もあるといいます。

中には「停車した時に警察と鉢合わせて『ここは止めたらダメだよ』と口頭で注意された」という投稿もあり、警察官の判断は臨機応変であることがうかがえます。

このように、バイクの路上駐車に関する取り締まりは、エンジンが掛かっている、掛かっていないに関わらず「その場を継続的に占有しているかどうか」や「悪質で迷惑性があるか」が重視されます。

ライダーが近くにいたとしても、警察官の判断によっては「駐車」とされることもあり、車と同様の注意が必要です。

警察による取り締まりは現場の状況によって判断されるため、明確な「セーフライン」は存在しません。

ライダーが近くにいる場合でも、駐車禁止エリアでは停車を避けることが安全といえるでしょう。