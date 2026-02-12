河本結がBEMACとスポンサー契約を締結 弟・力との姉弟サポートに「愛媛から世界へ挑戦するパートナー」
BEMAC株式会社は12日、女子プロゴルファーの河本結とスポンサー契約を締結したことを発表した。
同社は愛媛県今治市で創業した船舶の総合電機メーカー。今年で80周年を迎え、船舶用機器の主要製品では国内外で最大のシェアを誇る。河本は愛媛県松山市出身で、地元・愛媛から世界に挑戦する姿に共感し、契約に至った。また、同社は2022年から弟である河本力とスポンサー契約をしており、今年から姉弟そろってのサポートとなる。結はキャップの右側面に同社のロゴを掲出し、戦っていく。国内女子ツアーは「ダイキンオーキッドレディス」（3月5〜8日、沖縄・琉球ゴルフ倶楽部）から開幕する。以下、河本結のコメント「このたび、BEMAC様とスポンサー契約を締結させていただくことになり、心より光栄に思っております。弟・力に続いてサポートしていただけることは、大変心強く、うれしい気持ちとともに、改めて身の引き締まる思いです。地元・愛媛から世界へ挑戦するパートナーとして、感謝の気持ちを胸に、結果で恩返しができるよう全力で取り組んでまいります。今後とも、よろしくお願いいたします」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
