【速報】大阪府内の詐欺被害が『危機的状況』年間３３９億円で過去最悪 特殊詐欺、投資・ロマンス詐欺の件数大幅増加 若者も被害に…大阪府警が注意呼びかけ
大阪府警はきょう＝１２日、去年１年間の刑法犯などの認知・検挙件数を公表しました。
【全刑法犯】（カッコ内は前年比）
●認知件数８，４１０７件（＋３．３％）
●検挙件数２１，３６５件（＋０．１％）
そのうち、特殊詐欺とＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の件数が大きく増加したということです。
【特殊詐欺】（カッコ内は前年比）
●認知件数３，３０４件（＋２５．０％）
●検挙件数４６９件（−５．４％）
●認知件数１，５０９件（＋４７．４％）
●検挙件数１２０件（＋１，４００．０％）
◆府内で毎日９３００万円の詐欺被害
特に深刻なのが詐欺被害の金額です。
特殊詐欺の被害金額は１３７億円（＋１２５．２％）、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害金額は２０２億円（５８．９％）となっていて、あわせて３３９億円（＋８０．３％）と過去最悪を更新しました。
日毎に換算すると、これは大阪府内で毎日、１日に９３００万円の被害が出ていることになります。
◆若者の被害も急増「警察官がたりのオレオレ詐欺」
特殊詐欺被害で最も多いのが「警察官がたりのオレオレ詐欺」。
これは『偽物の警察官役』がＳＮＳ上で「あなたに逮捕状が出ている」「あなたの資産を調査するために口座の資金を送金してください」「誰かに話せば守秘義務違反で罰せられます」などとウソを言ってだます手口です。
高齢者だけでなく２０代〜３０代の若者の被害も急増していて、全体の２割以上を占めているということです。
◆有効な対策は「国際電話の着信ブロック」
こうした詐欺被害では「＋」から始まる国際電話番号が犯行に利用されるケースが増加していて、被害防止には「国際電話の着信ブロック」が特に有効だということです。
大阪府警は「非常に危機的状況です。一人でも多くの被害者を救いたい」として、特殊詐欺被害への注意を呼び掛けています。