ZEROBASEONE、5人で活動継続へ「4人は所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備」【報告全文】
9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が12日、所属事務所・WAKEONEを通じ、契約期間終了後は5人で活動を継続することを発表した。
【個別カット】個性が爆発！それぞれキュートな姿を見せるZEROBASEONE
同事務所は「ZEROBASEONEはこれから新しいチャプターへ進んでまいります。メンバーのSUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKの5人は深い信頼関係をもとにZEROBASEONEとしての新しいシーズンを共に歩いていくこととなりました」と報告。「5人での活動が安定的に定着できるよう全力でサポートすると同時に、すべてのメンバーがお互いの仲間としてともに成長していけるように継続的にコミュニケーションを図ってまいります」と伝えた。
続けて「ZHANG HAO、RICKY、KIM GYU VIN、HAN YU JINの4人は所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備することとなりました。当社は彼らの未来を応援し、新しい道を歩んでいくメンバーにも変わらぬ励ましとご声援をよろしくお願いいたします」とつづった。
ZEROBASEONEは、2023年4月、グローバルオーディション番組『BOYS PLANET』で視聴者による人気投票で選ばれた9人組グループ。同年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースし、デビューした。当初の契約期間は2年6ヶ月で、26年1月10日に満了予定だったが、グループ活動を2ヶ月間延長中。同年2月9日には、MNHエンターテインメント所属だったSEOK MATTHEW、Jellyfish Entertainment所属だったPARK GUN WOOKが、WAKEONEと専属契約を締結したことを発表していた。
【報告全文】
こんにちは、WAKEONEです。
ZEROBASEONEへの変わらぬ愛とご声援を送ってくださるZEROSEをはじめとするすべての皆さまに心より感謝いたします。
これまで9人のメンバーが一つの名のもとで一緒に築き上げてきた輝かしい軌跡は、ファンの皆さまの厚いご支持があってこそ実現できたものです。
その大切な記録を礎に、ZEROBASEONEはこれから新しいチャプターへ進んでまいります。
メンバーのSUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKの5人は深い信頼関係をもとにZEROBASEONEとしての新しいシーズンを共に歩いていくこととなりました。
今回の決定は当社のアーティストであるSEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKはもちろん、SUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、そして彼らの所属事務所とも十分な協議を重ね、関係各所の合意を得たうえでとりまとめたものです。
当社は5人での活動が安定的に定着できるよう全力でサポートすると同時に、すべてのメンバーがお互いの仲間としてともに成長していけるように継続的にコミュニケーションを図ってまいります。
ZHANG HAO、RICKY、KIM GYU VIN、HAN YU JINの4人は所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備することとなりました。
当社は彼らの未来を応援し、新しい道を歩んでいくメンバーにも変わらぬ励ましとご声援をよろしくお願いいたします。
ZEROBASEONEという名の下で9人のメンバーがともに残してきた音楽的な遺産は特定の時点にとどまることなく、さらに様々な形や可能性へと広がり、今後も受け継がれていきます。
また、活動の携帯が変わる可能性はありますが、共有してきた価値とアイデンティティは変わることなく大切にしてまいります。
先日ご案内させていただきました通り、『2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'』公演では9人のメンバー全員がステージに上がり、ファンの皆さまにお会いする予定となっております。
これからもZEROBASEONEへの温かいご声援とご期待をよろしくお願い申し上げます。
今後の活動計画の詳細は決まり次第ご案内いたします。
ありがとうございます。
【個別カット】個性が爆発！それぞれキュートな姿を見せるZEROBASEONE
同事務所は「ZEROBASEONEはこれから新しいチャプターへ進んでまいります。メンバーのSUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKの5人は深い信頼関係をもとにZEROBASEONEとしての新しいシーズンを共に歩いていくこととなりました」と報告。「5人での活動が安定的に定着できるよう全力でサポートすると同時に、すべてのメンバーがお互いの仲間としてともに成長していけるように継続的にコミュニケーションを図ってまいります」と伝えた。
ZEROBASEONEは、2023年4月、グローバルオーディション番組『BOYS PLANET』で視聴者による人気投票で選ばれた9人組グループ。同年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースし、デビューした。当初の契約期間は2年6ヶ月で、26年1月10日に満了予定だったが、グループ活動を2ヶ月間延長中。同年2月9日には、MNHエンターテインメント所属だったSEOK MATTHEW、Jellyfish Entertainment所属だったPARK GUN WOOKが、WAKEONEと専属契約を締結したことを発表していた。
【報告全文】
こんにちは、WAKEONEです。
ZEROBASEONEへの変わらぬ愛とご声援を送ってくださるZEROSEをはじめとするすべての皆さまに心より感謝いたします。
これまで9人のメンバーが一つの名のもとで一緒に築き上げてきた輝かしい軌跡は、ファンの皆さまの厚いご支持があってこそ実現できたものです。
その大切な記録を礎に、ZEROBASEONEはこれから新しいチャプターへ進んでまいります。
メンバーのSUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKの5人は深い信頼関係をもとにZEROBASEONEとしての新しいシーズンを共に歩いていくこととなりました。
今回の決定は当社のアーティストであるSEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKはもちろん、SUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、そして彼らの所属事務所とも十分な協議を重ね、関係各所の合意を得たうえでとりまとめたものです。
当社は5人での活動が安定的に定着できるよう全力でサポートすると同時に、すべてのメンバーがお互いの仲間としてともに成長していけるように継続的にコミュニケーションを図ってまいります。
ZHANG HAO、RICKY、KIM GYU VIN、HAN YU JINの4人は所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備することとなりました。
当社は彼らの未来を応援し、新しい道を歩んでいくメンバーにも変わらぬ励ましとご声援をよろしくお願いいたします。
ZEROBASEONEという名の下で9人のメンバーがともに残してきた音楽的な遺産は特定の時点にとどまることなく、さらに様々な形や可能性へと広がり、今後も受け継がれていきます。
また、活動の携帯が変わる可能性はありますが、共有してきた価値とアイデンティティは変わることなく大切にしてまいります。
先日ご案内させていただきました通り、『2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'』公演では9人のメンバー全員がステージに上がり、ファンの皆さまにお会いする予定となっております。
これからもZEROBASEONEへの温かいご声援とご期待をよろしくお願い申し上げます。
今後の活動計画の詳細は決まり次第ご案内いたします。
ありがとうございます。