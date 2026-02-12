「硬い筋肉」が体の痛みを引き起こす！ リンパの流れを劇的に改善して、疲労物質を溜め込まない体質へ【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

年齢や体質に左右されずに、疲れない、痛めない体はつくれる！

加齢によって、なぜ人は疲れやすくなり、慢性的な痛みを抱えやすくなるのか、原因がわかると解決策も明らかになります。

結論を言えば、筋肉の過度な硬直を防げば良いのです。血行とリンパの流れが良ければ、疲労は速やかに回復されます。硬直がなければこりによる痛みは起こりませんし、通常の動作で筋肉が損傷することもありません。

ただ現実として、加齢によって筋肉量は減り、硬くもなります。足し算、引き算として考えると、避けられない引き算の部分もあります。しかし余計な引き算を減らして、足し算の部分を加えてあげるなら、合計ではプラスにだってできます。

中年期を過ぎて、高年期に入っても、疲れない、痛めない体はつくれるのです！ ただ、脅かすわけではないですが、大きな引き算を続けてしまうと、まったく逆の未来が待っています。そこでポイントとなるのが、これからお伝えする「姿勢」「大腰筋」「呼吸」です。本書を参考にしていただき、元気で健康な肉体を手に入れてください。

