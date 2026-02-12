あなたのその高血圧は運動不足にあり？知っておきたいあなたの血圧タイプとは？【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

フィジカルタイプの高血圧

フィジカルな理由で血圧が上がるのは、私は大きく３つの要因が絡んでいると考えます。まずは、筋肉の柔軟性や筋力そのものが失われること。使われない筋肉は柔軟性を失って硬直していきます。体を動かす機会の少ない人、運動不足の人の筋肉はガチガチに硬くなり、その周囲を走る血管が圧迫されて血液の流れを悪くします。

意外かもしれませんが、血管（動脈・静脈）を構成しているのは筋肉です。血流に応じて平滑筋と呼ばれる筋肉が収縮と弛緩を繰り返すことで血液を押し流し、スムーズな血流を維持しています。しかし、血管がまわりの筋肉から押しつぶされていては、血管が収縮したままで、血液の流れにくい状態になります。血行が悪くなると、脳から心臓のポンプ力を上げる指示が出るため、おのずと血圧は上昇傾向になるわけです。

心肺機能の低下も血圧を上げる要因です。肺の機能が衰えると、１回の呼吸で入る空気の量が少なくなります。そうなると脳や全身に送られる酸素が不足気味になるため、心臓が心拍数を上げてフォローする結果、血圧が上昇するのです。

ここに挙げた要因は、主に運動不足や心肺機能の低下が引き起こすもの。体を動かすことで３つの因子を一気に改善できます。運動習慣が高血圧対策のカギになることを覚えておいてください。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』