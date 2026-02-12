常識ならあり得ない事を観音菩薩は「起こらない」と説いた意味とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経】

普通なら当然のことがなくなる世界とは

不垢不浄（ふくふじょう）

「六不」の続きは「不垢不浄」です。「垢（あか）がついて汚れることもなければ、きれいになることもない」という意味です。

ふつうの世界に暮らす私たちの常識からすれば、あり得ないことです。生きていれば垢がつき、入浴してきれいにします。私たちはそういう世界に生きています。ところが、これも不生不滅と同じで、観自在菩薩は「起こらない」と説くのです。

自分にも法にもとらわれないヴィジョン

本書でたとえている４階建ての建物は、実はある仏伝レリーフがヒントです。お釈迦様がはじめて説法をされた場所として知られるサールナート（インド北東部）の考古博物館にあるレリーフで、お釈迦様の誕生、修行、初説法、入滅（にゅうめつ）（逝去）の様子が、４階建ての建物のような構図に描かれています。これをヒントに、〈私〉の象徴としたのが４階建てのたとえです。

その２階、世間のフロアでは、当然、絶えず垢がついたり、きれいになったりしています。３階では、自己は解体されていますが、諸法が垢づいたり、浄化されたりしています。

それを４階で見れば、自己も諸法も枠組みすらなくなっているので、「垢づくことも浄化することもない」というのが、この部分の意味です。

自分という枠組みがあるからこそ苦しみが生まれます。それを手放すことができても、「法」にとらわれると、大切なものを見失いかねません。「もっと見晴らしのいい上層部があるよ」と般若心経は語りかけているのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。