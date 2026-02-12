食事や運動より大事！ 口の中がきれいでないとやせられない理由とは ！？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

食事や運動より大事！ 口の中がきれいでないとやせられない理由

口の中の菌が全身に悪影響を及ぼす

食べ物は、消化管を通って消化・吸収、排泄されます。その第一段階が、体への入り口でもある口。それゆえ、外からの異物に侵食されやすい部位といえます。だからこそ、口の中を清潔に保つことが健康にも繋がります。

口の中には数百種、数千億の細菌が生息し、腸内と同様に善玉菌と悪玉菌が存在します。最近の研究では、口内の悪玉菌が食べ物や唾液と一緒に腸まで運ばれ、腸内環境にまで影響を及ぼしていることがわかってきました。悪玉菌の影響で腸内細菌のバランスが崩れると、便秘がちになり、体の代謝機能が低下。代謝が悪くなると脂肪も燃焼されず、やせにくい体になってしまうのです。

また、歯周病は脂肪肝や糖尿病と深い繋がりがあります。脂肪肝と糖尿病は負のスパイラル関係にあり、それに歯周病が加わるケースも。歯周病によって炎症が起きると、「炎症性サイトカイン」という物質が生まれます

この物質がインスリンの働きを阻害し、血液に糖があふれて血糖値を上昇させるのです。血糖値が上がれば脂肪肝も悪化し、糖尿病になれば歯茎の毛細血管がもろくなって歯周病もひどくなる……まさに負のスパイラル状態に。やせられないという人だけでなく、脂肪肝や糖尿病を治療してもよくならない人は、歯周病を疑ってみましょう。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅