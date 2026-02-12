佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員がDNA鑑定の不適切な取り扱いを繰り返していた問題を受け、警察庁は去年10月から特別監察を実施しています。

これに先立つ佐賀県警の内部調査は、男性職員が担当した643件のDNA鑑定などの鑑定のうち、検査をしていないのに「DNA型は検出されなかった」などとしたり、鑑定作業の日を別の日に書き換えたりしていて、130件のDNA鑑定を不適切な取り扱いと認定しました。

特別監察ではまず、この130件について捜査や公判への影響の有無と鑑定の実施状況の2つの面から検証を進めています。前回の中間報告では130件の中で、「本来拘束すべきではない人を拘束した」事例は確認されませんでした。

引き続き、「本来判明するはずの容疑者を判明させることができなかった」といったケースがなかったか調査が続いていましたが、今回の中間報告によりますと、130件のうち19件については捜査への支障が生じたかどうかわからなかったということで、最終的な解明は困難になりました。

再鑑定でDNAを検出しなかったものの当時行った鑑定でDNAが出ていた可能性が排除できないケースや、資料が保存されておらず再鑑定ができなかったケースなどがあるということです。

また、職員が当時、微量のDNAが抽出液に含まれているとわかっていたにもかかわらず、その後の検査を行わずに「DNAは出なかった」と報告していたケースが2件あったことも新たに判明したということです。

警察庁は引き続き、職員による鑑定の実施状況を確認していくとしています。