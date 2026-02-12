安倍元総理大臣や岸田元総理大臣の襲撃事件をきっかけに、要人警護のあり方を大きく見直した警察庁は、今回の衆院選でのべ約6万人の警察官が高市総理大臣などの警護にあたったと明らかにしました。

演説会場では、手荷物検査や金属探知機による検査を行った結果、十徳ナイフやカッターナイフなど約250件の危険物が見つかったということです。ただ、人に危害を加える目的で持ちこまれたケースはなかったとしています。

また警察庁は、選挙に伴い、ローンオフェンダー対策のセンターを立ち上げて対応にあたりましたが、1月23日からの16日間でSNS上の危険な投稿を336件把握したということです。

具体例としては、「高市政権の政策による悪影響が私に及んだので火炎瓶を腰に巻きつけながら首相官邸で抗議の焼身自殺を検討する」などとする書き込みがX上で見つかりました。

このケースでは、過去の投稿内容を分析して投稿者が都内に住む40代の女性と特定できたため、女性に接触して警告したところ、「冗談レベルの軽い気持ちで投稿してしまった」と反省し自ら投稿を削除したということです。

また、「岸田は明日殺す」などとする投稿を把握し、X社に投稿者に関する情報の緊急開示を要請したところ、都内に住む20代の男性が投稿したと判明し、警告したケースもあったということです。

警察庁は引き続き、現場での警戒に加えてSNS空間でも警戒を行い要人警護を徹底するとしています。

今回の衆院選では高市総理大臣や小泉防衛大臣の演説会場などで想定の数倍にものぼる、主催者側の見込みを大きく上回る聴衆が集まったケースもありました。

現場では警察官が予備の聴衆エリアや装備を活用しながら、人の流れをコントロールするなど雑踏事故を防ぐ対応も求められたということです。