ミナトＨＤがＳ高カイ気配、半導体メモリー価格上昇で今期業績予想を上方修正

ミナトホールディングス<6862.T>はストップ高の水準となる前営業日比４００円高の１９２２円でカイ気配となっている。前営業日１０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の２６５億６５００万円から３０１億３０００万円（前期比２２．８％増）、営業利益予想を１３億７６００万円から３０億２９００万円（同３．９倍）に引き上げた。営業利益は過去最高益を更新する見通しとなっており、業況を好感した買いが流入している。



４～１２月期は半導体メモリーにおける需給の逼迫が生じメモリー価格が上昇するなか、メモリーモジュールの製造・販売を手掛けるデジタルデバイス部門で大幅な増収増益を達成した。ＲＯＭ書き込みサービスなどを展開するデジタルエンジニアリング部門、パソコンやスマホといったデジタルデバイスの周辺機器を販売するＩＣＴプロダクツ部門も業績を押し上げた。加えて、連結対象の企業が２社増加。売上高が２４２億５６００万円（前年同期比３３．０％増）、営業利益が２４億２０００万円（同３．６倍）で着地した。



出所：MINKABU PRESS