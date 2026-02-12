窪田製薬ホールディングス<4596.T>が５連騰し連日の昨年来高値更新となっている。１０日の取引終了後に、予想を非開示としていた２５年１２月期業績について、売上高２１００万円（前の期比２２．２％減）、営業損益８億７７００万円の赤字（前の期１３億４５００万円の赤字）、最終損益６億５９００万円の赤字（同１３億３３００万円の赤字）になったようだと発表しており、赤字幅縮小を好感した買いが入っているようだ。



ウェアラブル近視デバイス「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」で、国内での認知度向上とアジア・欧州を中心とした海外市場への販路拡大に注力。また、国内市場向けに新たな販売手法の可能性について検討・準備を進めているという。２５年１２月期は、「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」の本格的な普及に向けたマーケティング活動や次世代機の開発、また研究開発費用の計上などもあり、赤字継続を余儀なくされた。



出所：MINKABU PRESS