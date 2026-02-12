ＦＵＪＩがＳ高カイ気配、アジアのロボットソリューション好調で２６年３月期業績予想を上方修正

ＦＵＪＩ<6134.T>がストップ高の４８６３円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１６５０億円から１８３０億円（前期比４３．７％増）へ、営業利益を２２０億円から３０６億円（同２．２倍）へ、純利益を１７６億円から２４４億円（同２．２倍）へ上方修正したことを好感した買いが流入している。



ロボットソリューション事業でアジア地域におけるサーバー関連を中心とした活発な設備投資需要が継続していることが要因としている。また、モジュール型高速電子部品装着機の主力機種が「ＮＸＴ３」から「ＮＸＴＲ」へ切り替えが加速していることなども寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１２７２億９１００万円（前年同期比３６．０％増）、営業利益１８８億４７００万円（同９２．５％増）、純利益１６０億７２００万円（同９０．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS