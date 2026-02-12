日本フイルコン<5942.T>は１月１４日、２６年１１月期から３カ年の中期経営計画を公表。経営重点課題として「収益力の回復」「人的資本の開発」「グループガバナンスの強化」を掲げ、最終年度となる２８年１１月期の連結営業利益目標を１５億円（２５年１１月期実績は６億６８００万円）に設定している。



主力の産業用機能フィルター・コンベア事業は、国内工業用金網の最大手で幅広い業界に販売網を持っている強みを生かし、得意先の多様なニーズ・品質要求に応える製品・サービスを提供するとともに、海外では海外子会社製コンベヤーベルトを活用してアジア地域を中心に拡販する構え。電子部材・フォトマスク事業では需要が旺盛な高周波デバイス・各種センサー向けフォトマスクの販売活動を強化し、環境・水処理関連事業では営業強化や生産・施工能力の拡大に努めるとしている。



株価は１月１９日に昨年来高値５８５円をつけ、その後は上げ一服となったものの７５日移動平均線が下値支持ラインとして機能。ＰＢＲには割安感があり、改めて上値を試す展開が期待できそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS