ショーエイコーポレーション<9385.T>がストップ高の７８８円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高１４３億９９００万円（前年同期比０．１％増）、営業利益１０億７４００万円（同５６．８％増）、純利益７億５００万円（同８２．６％増）と大幅増益で着地し、あわせて期末一括配当予想を２０円から３５円（前期２０円）へ引き上げており、これを好感した買いが流入している。



商品や販促品の企画開発からアセンブリなどの生産支援、配送にいたるまで商品・サービスの提供を行う営業促進支援事業で、高付加価値商品の販売が拡大したことや、アセンブリ案件の増加に伴い自社工場の稼働率が高水準だったことなどが寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２０５億４５００万円（前期比８．０％増）、営業利益１４億１００万円（同８７．４％増）、純利益９億円（同９２．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS