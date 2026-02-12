12日10時現在の日経平均株価は前営業日比271.31円（0.47％）高の5万7921.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1137、値下がりは415、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を146.81円押し上げている。次いでファストリ <9983>が89.85円、イビデン <4062>が41.85円、豊田通商 <8015>が32.29円、ＫＤＤＩ <9433>が29.48円と続く。



マイナス寄与度は145.74円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、リクルート <6098>が35.8円、ＴＤＫ <6762>が24.57円、ベイカレント <6532>が13.64円、ホンダ <7267>が10.93円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、電気・ガス、水産・農林と続く。値下がり上位にはサービス、空運、輸送用機器が並んでいる。



※10時0分5秒時点



株探ニュース

