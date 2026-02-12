2月12日(木) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

日中は各地で晴れて洗濯日和

熊本県内は午前9時半現在、霧がかかっている所もありますが、日中は各地で晴れて洗濯日和となるでしょう。

降水確率は0％です。

大陸から高気圧が進んでくるため、冬型の気圧配置も緩み、日中の気温は上がってきそうです。最高気温は熊本市、天草市牛深、人吉市で14℃、阿蘇市乙姫で11℃の予想で、15℃ぐらいまで上がる所もありそうです。

明日も1日晴れる予想で、熊本市では最高気温15℃と今日よりさらに上がりますが、朝の最低気温は1℃と冷え込み、寒暖差が大きくなるでしょう。

土日は天気が下り坂で、15日(日)の熊本城マラソン当日は雨の予想ですが、最高気温は18℃ぐらいまで上がり、3月下旬並みの暖かさとなりそうです。

明子のささやき

今日、明日はよく晴れるということで、やっと「光の春」を感じられそうです。

立春を過ぎて寒さが厳しい日が多かったですが、この日差しの明るさや暖かさに春を感じられそうです。

また、日が長くなってきました。熊本は今日から日の入りが18時台になります。最も早かった時より約1時間遅くなっています。

明日（13日）の朝は、5時47分から51分過ぎにかけて、南西から北東の空にISS（国際宇宙ステーション）が見えるかもしれません。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。