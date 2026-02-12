TWICE（トゥワイス）のDAHYUN（ダヒョン、27）が、足首を骨折して活動を一時中断した。所属事務所JYPエンターテインメントは11日、「DAHYUNは、ツアーの最初の区間で足首に異常が見つかった後、米国でも継続的に治療を受けており、韓国帰国後に実施した精密検査の結果、骨折と診断された」と発表した。

TWICEは1月からバンクーバー、シアトル、オークランド、ロサンゼルス、フェニックス、ダラス、ワシントンDCでコンサートを開催中だが、13日のワシントン公演から、ドクターストップで欠席することが正式に決まった。

さらに「医療スタッフは、十分な休養と継続的な治療が必要だという見解を示した。当面は休養と治療に専念する予定で、回復状況を慎重に確認した上で、本人および医療スタッフと協議し、今後のスケジュールへの合流可否を決定する」と、しばらくは活動を中断し、治療に専念することを明かした。

また「継続的な歩行や（ダンスの）振り付けなどが骨折部位に大きな負担をもたらす可能性があることを考慮し、医療スタッフと十分に協議した結果、アーティストの健康を最優先と判断し、13日から3月7日まで行われる北米公演への不参加を決定した」と説明した。