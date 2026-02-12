【ROPÉ PICNICの淡色】が大人可愛い！ 上品見え狙える♡「ワンピ & ジャンスカ」

冬から春へと移ろいゆく時期のコーデに取り入れるアイテムは、まずは色から明るさをプラスするのがおすすめ。なかでも頼りになりそうなのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「淡色アイテム」です。今回は、時短でコーデが決まる大人可愛い「ワンピ＆ジャンスカ」にフォーカス。上品さとオシャレ感を両立するような、さりげないディテールや素材感にも注目です。

ハートネックが上品なかわいさを演出

【ROPÉ PICNIC】「ハートネックニットワンピース」＜ベージュ＞\4,870（税込・セール価格）

デコルテをきれいに見せてくれそうなハートネックデザインが、女性らしさを引き立てる1枚。やわらかなベージュカラーが肌になじみ、全体をやさしい印象に仕上げてくれます。ネック部分はバイカラー配色になっているので、タートルネックなどを仕込んでアクセントにする着こなしもおすすめ。フレアシルエットで上品見えしやすく、お出かけスタイルの主役になってくれそうです。

ツイード調素材が淡色スタイルに奥行きをプラス

【ROPÉ PICNIC】「キーネックツイードジャンパースカート ワンピース」＜ベージュ系＞\6,299（税込・セール価格）

表情のあるツイード調素材が、淡色コーデに立体感をプラスしてくれるジャンパースカート。キーネックデザインで、真面目に寄りすぎない抜け感のある着こなしを楽しめます。インナーを変えるだけで表情が変わるから、シーンや気温に合わせたレイヤードにも対応。お呼ばれやオフィスカジュアルにも使える、大人のための上品ワンピです。

