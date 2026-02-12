仰向けでじっと天井を見つめる猫ちゃん。そのあまりにも独特すぎるポーズが注目を集めています。話題の投稿は22万回以上表示され「すごく安楽で快適でこのまま可能な限り動かず長く保持したくなる姿勢ってある…そして大体変なポーズ笑」「何か大切なメッセージを送っているとかいないとか…」「これはきっと、脇か足のこちょこちょ待ちですね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：仰向けでじっと『天井を見つめるネコ』→謎のポーズ】

意味深なポーズのまま動かない猫ちゃん

Xアカウント「もものてんねんすい」に投稿されたのは、謎のポーズを決める猫ちゃんの姿。仰向けで寝転んでいるのは猫の「もも」ちゃんです。

右の前足と後ろ足をまっすぐに伸ばし、目線は天井の方へ。ちょっとかっこいいポーズを、30分続けていたといいます。

別の日にも仰向けでまったりしている様子が投稿されていたももちゃん。仰向けでぼーっとしながら眠りにつくのが心地よいのかもしれません。

猫は体が柔らかいので、時々びっくりする姿勢でいることがあります。ももちゃんも、人間のようにまっすぐに立っていたり「なんかおかしい…」と思わず二度見してしまうような姿勢のときがあるのだそう。次はどんな不思議な姿を見せてくれるのか、ももちゃんの日常から目が離せそうにありませんね。

独特の構えにX民も爆笑

ももちゃんのポーズを見たXユーザーたちからは「漫画みたいな体勢」「あ、あの構えは…酔拳」「可愛すぎる。このまま世界征服しそうな勢い」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「もものてんねんすい」では、ももちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「もものてんねんすい」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

