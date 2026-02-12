先輩猫に毛繕いをしてもらい、至福の時間を過ごしていた子猫。しかし、独特すぎるニオイが漂ってきたことで、思わず我に返ることに。ニオイを辿ってその正体に気づいてしまった子猫の反応には、「何度も見返してしまう中毒性ｗ」「甘えていると思ったら（笑）」とコメントが寄せられることに。投稿は20万再生を超え、たくさんの人に笑いを届けることとなりました。

【動画：先輩猫に甘える子猫→独特な『ニオイ』に気づいて…正体を知った瞬間の『まさかの表情』】

先輩猫に甘えたいおこげちゃん

衝撃的な表情で笑いを届けているのは、Instagramアカウント『ネコ』に投稿された、先輩猫に甘える子猫の光景。この日、先輩猫の近くでくつろいでいた黒猫の子猫おこげちゃんは、先輩猫に甘えようと、毛繕い中の先輩猫の方へ身を乗り出したそう。すると、先輩猫は自分の毛繕いの合間に、おこげちゃんの頭もペロペロと舐めてくれたといいます。

そんな幸せいっぱいな時間を過ごしていたおこげちゃんですが、このあとおこげちゃんに衝撃的な出来事が降りかかることに。その光景を見た人たちに笑いを届けることとなったのでした。

どこかから『独特なニオイ』が漂ってきて…

先輩猫に毛繕いしてもらい癒されていたおこげちゃんですが、どこかから『独特なニオイ』が漂ってきていることに気が付いたそう。顔を上げて、「なんかくさかったような…」という顔をしていたといいます。

おこげちゃんが周囲を見渡しながらクンクンとニオイの元を辿ると、すぐにニオイが出ている発生源を発見したそう。その発生源の正体とは…？

ニオイの正体に気づいたおこげちゃんの表情に爆笑！

ニオイの元を辿った先でおこげちゃんが見つけたニオイの発生源、それは…なんと先輩猫のおしりだったそう！「まさか…」といった様子で先輩猫のおしりにもう一度顔を近づけた瞬間、おこげちゃんは「ココダ」と、ほんのりと口を開けて目を細めていたといいます。

その後、本当に先輩猫のおしりのニオイだったのか確かめるため、さらに先輩猫のお尻に顔を近づけてみたおこげちゃん。その瞬間、おこげちゃんはさっきよりもさらにクセの強い表情で放心してしまったそう。（笑）その表情は、飼い主さんに「気絶してる？」と思わせるほどだったといいます。

そんなおこげちゃんの好奇心と可愛いリアクションが、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなったのでした。

先輩猫のお尻のニオイを直に嗅いでしまったおこげちゃんの反応には、「『ここだ…』の顔が天才すぎるｗ」「フレーメン反応の顔がクセ強で愛おしい」「病院の待合室で見てしまって、笑い堪えるの辛かったですｗ」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『ネコ』では、そんな猫ちゃんたちの温かい日常の様子が投稿されていますよ。

おこげちゃん、虎徹ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ネコ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。